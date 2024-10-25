2024萬聖節活動　愛幼幼兒園攜手東橋里萬聖節派對

▲「小小孩不給糖就搗蛋就在東橋裡」萬聖節活動，在永康東橋里熱鬧舉辦，市長黃偉哲到場與民同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區公所、台南市立圖書館及台南市東橋社區管委會聯合會、康橋商圈、東橋里長辦公處、愛幼文教集團，共同主辦「小小孩不給糖就搗蛋就在東橋裡」萬聖節活動，在永康東橋里熱鬧舉辦。



本次萬聖節活動結合台南市社會局永康社福中心等社福單位，結合永康區多所教育機構單位在小橋公園聯合舉辦一系列的活動。

台南市長黃偉哲表示，本次活動相當成功，2025年一定還要繼續舉辦，延續這樣愛心公益及教育意義的萬聖節活動。

社會局盧禹聰局長特別支持這一次的萬聖節社福公益活動，表示現今社區組成及家庭樣貌已越來越多元，各縣市政府亦積極推廣更多不同面向之社福資源；希望結合在地團體演出及網絡單位的參與，宣導社會安全網概念及意涵的同時，藉由活動提升民眾對社福中心及社區資源的認識，強化宣導社會安全網絡精神。





東橋里里長王怡舜表示，這次東橋里萬聖節嘉年華活動，邀請到台南市社會局永康社福中心、台南市心智障礙關顧協會、心物語聯合治療所、社團法人台灣福佑天使家庭協會在東橋里活動中心及小橋公園協力舉辦一場充滿愛、慈善以及關懷的趣味親子闖關活動，讓孩子們不僅在萬聖節搗蛋討糖的歡樂節慶氣氛中，也能了解到社會上還有相當多的社會福利資源幫助很多需要幫助的人。



準公共幼兒園台南市私立愛幼幼兒園莊美貞執行長也率領愛幼幼兒園參與本次活動，結合小橋公園社會福利與公益的主題，落實學校教學理念，以生活即教育為中心，培養幼兒的創造力，體驗生命的茁壯來自愛的培育。





永康區東橋里萬聖節大遊行的舉辦已進入第三屆，本次突破萬人次參與，讓參與活動每一位小朋友體驗充滿意義的萬聖節活動。