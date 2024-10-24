不給糖就搗蛋！萬聖變裝遊行拿好康　6款驚悚甜點挑戰味蕾

▲不管是派對點心或者街上隨機出現的搗蛋鬼們，準備好驚悚甜點絕對會成為焦點。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

下周將迎來一年一度的萬聖節，全台各大應景活動陸續登場，東森廣場台北車站K區地下街將於10/26（六）舉辦萬聖變裝遊行，邀請小朋友扮裝一起來盡情搞怪，還有驚喜好禮可以拿；隨著節慶氛圍越來越濃厚，網購平台也推出專區網羅萬聖節限定的糖果零食、驚悚創意甜點，以及各種服飾裝扮配件，祭出優惠活動，與大小朋友一起應景過節。

萬聖節就要來了，想好今年要怎麼搞怪了嗎？東森購物網集結各式各樣的服飾裝扮、派對道具、配件裝飾等，一站備齊所需，大人、小孩一起瘋變裝之外，當然也不能錯過大秀創意服裝的機會，東森廣場台北車站K區地下街將於10/26（六）舉辦萬聖變裝遊行，當天活動安排小朋友繞行體驗不給糖就搗蛋的樂趣、參與5G互動體驗，而小朋友需換上應景扮裝，並提前到活動現場報名。

經濟部「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」協助K區地下街導入5G應用服務，「AI大使」不僅會導航店家，也可以陪小朋友來場關於萬聖節的即時語音互動問答，另外體驗完翻牌遊戲和天燈祈福，還可獲得參加好禮以及人人有糖領，再抽「這一小鍋」、「洋城」驚喜餐點，不過名額有限，報名動作要快。

▲「萬聖瘋玩具」網羅百大萬聖節玩具下殺5折起。（圖／蝦皮購物提供）

萬聖節倒數，據蝦皮購物統計，萬聖節期間玩具商品買氣大幅提升，去年活動期間站上整體玩具銷售彈跳增漲近20%，且以「整人玩具、魔術道具」兩大品類最受歡迎，樂高萬聖節系列商品更創下450%成長的驚人飆升。瞄準玩具商機，平台即日起至10/31網羅搞怪玩偶、樂高模型、扮裝服飾等多款周邊玩具祭最低5折起，每周再加碼最高150元優惠券。

▲萬聖節造型餅乾直衝美食排行榜冠軍。（圖／樂天市場提供）

樂天市場也推出萬聖節專區，糖果零食、造型餅乾下殺7.2折起，造型餅乾更直衝美食排行榜冠軍，像是秉醇萬聖節造型手工餅乾，不但應景更帶來視覺與舌尖雙重享受；豆嫂的零食雜貨店萬聖節專區，鬼魂棉花糖從外包裝到棉花糖都是可愛的幽靈鬼怪，造型討喜又充滿趣味；野味食品萬聖節軟糖棒棒糖有不同造型的繽紛骷髏頭、南瓜、眼球妖怪等，LS手作甜點推出讓人嚇破膽的巫婆手指杏仁餅乾，詭譎搞怪不輸人。

今年萬聖節不妨來點驚悚甜點，Pinkoi精選來自MANO MANO、Chubby Doo、愛莉莎的夢遊仙境、WENDY's PUFF溫蒂泡芙、幸福預兆、MSM Dessert等六款限量發售的創意甜點，無論是骷髏造型的千層可頌、厚餡馬卡龍、驚悚馬林糖，還是天然染色的南瓜餅乾，每款甜點不僅在外觀的設計充滿萬聖節的驚悚氛圍，獨特的口感也將挑戰味蕾極限，除了吃得滿足，更是派對上的亮點。