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他十指變「杵狀指」確診肺結核！也是肺癌警訊　醫：一旦發現快就醫

▲▼病患十指均有1症狀確診肺結核。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

▲男子十指均有1症狀，醫生治療發現是罹患肺結核。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人體內器官發生問題時，身體外觀可能會出現明顯變化，胸腔內科醫生蘇一峰表示，他近日替一名40歲男性病患治療時，發現對方的十隻手指全部都出現「杵狀指」，馬上替男子照了X光，「就看到滿天星的肺結節」，事實上杵狀指也是肺癌前兆之一，蘇一峰建議「發現手指變柱狀指，最好找醫生檢查」。

蘇一峰透露，這位男子完全不抽菸，最近喘了好幾個月，才決定到醫院治療，「醫生一看發現，手指是明顯的杵狀指，且幾乎十指手指都是」、「X光就看到滿天星的肺結節，成千上萬顆肺結節，讓密集恐懼症的人頭皮發麻」。

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蘇一峰最後說，「看到手指變成柱狀指，記得找醫師檢查一下」。

▲24歲打工男在寢室叫不醒，醫看手指頭有異狀竟是心臟破洞。（圖／記者游瓊華攝）

▲杵狀指外觀。（圖／中國附醫提供）

網路上經常有人討論，當發現「杵狀指」就代表可能罹患肺癌。衛福部國健署曾表示，「杵狀指」是肢端末梢肥大的現象，常造成指甲床跟指節的角度變形，可能會出現於有「心肺」相關疾病造成身體缺氧或有消化系統疾病的患者身上，但並非所有的肺癌患者都會出現「杵狀指」。

皮膚科醫師黃景昱也曾指出，許多肺部疾病都會引發杵狀指情況，例如肺癌、肺結核、肺膿瘍、慢性阻塞性肺病等，這些腫瘤會釋放激素、生長因子，刺激肢體末梢組織增生，因此手指頭會變得異常肥大；心臟疾病也會導致類似狀況，包括法洛氏症候群、開放性動脈導管、心內膜炎等。

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