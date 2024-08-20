北榮桃園分院展現人本精神　給予肺結核患者全面照顧

▲北榮桃園分院隔離病房護理長邱琳玲與護理師一起為病人洗頭及剪髮。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

肺結核是一種具有高度傳染性的疾病，需要住在負壓隔離病房長期治療和細心照顧。然而，對於一些患者來說，缺乏家庭支持使得治療過程變得更加艱難。在這種情況下，一名因肺結核住院且無家屬照顧的患者，在臺北榮民總醫院桃園分院得到悉心照料，不僅在治療過程中獲得專業的醫療服務，還在日常生活中得到無微不至的關懷。

北榮桃園分院表示，這名患者因肺結核病情嚴重，被迫住院治療，但由於沒有家屬陪伴，生活起居成為一大難題。了解到患者的困境後，臺北榮總桃園分院隔離病房的護理師們主動伸出援手，不僅在治療過程中提供專業的醫療服務，更在患者的日常生活中給予全面的照顧，包括協助洗澡、整理床鋪等。

在肺結核病房裡，護理師們像一群辛勤的蜜蜂，無論白天黑夜，無論酷暑寒冬，堅守在患者身邊，期患者早日康復和重生。周護理師說：「我們的工作雖然辛苦，但每當看到患者的病情好轉，看到他們臉上重新綻放的笑容，我們就覺得所有的付出都是值得的。」

北榮桃園分院院長彭家勛表示，該院一貫秉持以人為本的服務理念，展現出醫護人員崇高的職業道德，同時鼓勵更多人關注和支持醫護人員的工作，共同營造一個充滿愛與關懷的社會。