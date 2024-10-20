99歲翁照X光「肋骨少一大半」！胸腔醫曝原因：為了救命

▲一名99歲老翁照了X光，醫師發現他的肋骨少了一半。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰在臉書上分享，近日有名99歲的人瑞爺爺來看診，照X光以後卻發現，爺爺有半邊肋骨消失，照片引起了不少討論。對此，蘇一峰也推測原因，可能是以前為了治療肺結核，實在沒辦法，才動了肋骨切除手術，將肺結核菌「活活悶死」。

蘇一峰在臉書上分享這張X光的照片，指稱99歲的人瑞爺爺有一半的肋骨消失，掀起了不少討論。隨後，蘇一峰在臉書上分享了過去的治療方式，切下肋骨是為了救患者的命。

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蘇一峰指出，過去肺結核在台灣流行，每年有2萬人死於肺結核，且沒有什麼有效的藥物，唯一一種鏈黴素（streptomycin）自費使用，高昂的價格讓許多患者傾家蕩產，只能賣屋、賣田求治療，且雖然花了錢打針，但還是有很多人治療失敗、不治身亡。

蘇一峰接著說，肺結核的致病菌「結核菌」是喜歡氧氣的細菌，因此喜歡生長在氧氣充足的肺部。當時為了治療，就有醫師想到，讓肺部沒有空氣，是否就能治療肺結核，「只要把肋骨打斷取出，讓肺部塌陷空氣不會進出！就能讓肺結核菌活活悶死！」

後來有患者聽從了這項建議，動了胸腔整形手術，拿掉了6、7根肋骨，讓生病的肺部沒有肋骨支撐，導致肺部塌陷，結核菌因為缺氧，而無法好好生長，最終病情逐漸穩定下來。蘇一峰感嘆，沒想到這名患者還能活到99歲高齡，並且成為他的病人，不過這段歷史，失智臥床的患者已經說不清楚，只剩他能在患者的身上看見治療的痕跡。