泰火燒校車25死！媽獲賠償「鄰居上門借錢」心碎：喪女不是中頭獎

▲泰國一輛載運44名師生的校車行駛在高速公路上時，輪胎突爆炸，導致校車失控撞上護欄起火燃燒，車上25人逃生不及紛紛葬身火海。（圖／達志／路透社）

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泰國曼谷本月1日發生一起火燒車事故！一輛載運44名師生的校車行駛在高速公路上時，輪胎突爆炸，導致校車失控撞上護欄起火燃燒，車上25人逃生不及紛紛葬身火海，怎料一名死者的家屬獲得賠償撫卹金後，竟有村民聞聲找上門借錢，讓家屬悲憤直呼「我不是中頭獎！」

綜合《光明日報》、《星洲網》等報導，該起泰國校車起火意外，造成共25人不幸罹難，死者包括22名學生及3名老師，重大事故發生後，罹難者家屬陸續獲得各單位賠償，換算下來死者家屬每人可獲得逾226萬元的撫卹金。

▲泰國一輛載運44名師生的校車行駛在高速公路上時，輪胎突爆炸，導致校車失控撞上護欄起火燃燒，車上25人逃生不及紛紛葬身火海。（圖／達志／路透社）

▲一名罹難女學生的家屬獲得賠償撫卹金後，竟有村民聞聲找上門借錢，讓家屬悲憤直呼「我不是中頭獎」。（示意圖／達志／路透社）

包括泰國政府救災基金賠償100萬泰銖（約新台幣95萬元）、巴士保險公司100萬泰銖（約新台幣95萬元）、司法部門20萬泰銖（約新台幣19萬元）、教育部18萬泰銖（約新台幣17萬元）及社會發展部1萬泰銖（約新台幣9527元）。

然而，一名罹難女學生的母親心碎透露，她的女兒在這場火燒車事故中喪生後，有村民得知她拿到賠償，竟開口向她借錢，且不只一人找上門來，讓她忍不住悲憤怒斥「我是失去了女兒，不是買彩券中頭獎！」希望左鄰右舍都能多點同理心，別在傷口上繼續撒鹽。

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