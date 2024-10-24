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遊客計程車上吸嗨了！　泰司機當場被燻暈昏迷撞車

（圖／YouTube　Ch7HDNews）
▲外國遊客在搭計程車時，在車內吸大麻，當場把司機燻暈。（圖／YouTube　Ch7HDNews）

圖文／CTWANT

泰國普吉島近日有名外國遊客在搭上計程車後，在車內吸大麻，當場把司機燻暈，隨後車輛失控撞向路邊，濃烈氣味導致司機昏迷不醒，隨即被送往醫院搶救。此事也意外引起泰國網友對於大麻合法化的討論。

據泰媒報導，事件發生於22日下午，該名遊客下了飛機抵達普吉島後，搭上計程車正準備前往酒店，上車後不久他隨即在計程車內吸大麻，氣味太濃烈，司機還來不及阻止便被燻暈，車輛失控撞向路邊，隨後他昏迷不醒、失去知覺。救援人員獲報後前往調查，抵達現場時聞到大麻味也出現暈眩症狀，所幸最終順利將計程車司機送往醫院。

消息一出，便掀起熱議，網友紛紛評論說，如果司機一開始就拒絕乘客在車上吸大麻，就能避免意外發生，還有人建議政府修改法律，將大麻重新列回毒品。

回顧大麻在泰國的歷史，自1935年起一度被定為犯罪。泰國禁毒法案曾規定，擁有、種植和運輸，無論是進口或出口，最多10公斤大麻可能導致最高刑期為5年的監禁或罰款，自2018年起，大麻則先被允許醫用，到了2022年起，泰國允許20歲及以上人群合法吸食大麻，不過國人仍不能在公共場所吸食大麻，且大麻的進出口仍然受到嚴格監管，在2024年底恢復了娛樂大麻禁令。

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