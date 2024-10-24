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周董演唱會「為何搶不贏黃牛？」　網曝關鍵漏洞：水太深了

周杰倫演唱會門票開賣就秒殺，有網友就曝光黃牛搶票機制，嘆「真的搶不贏」。（圖／翻攝自杰威爾音樂 JVR Music臉書）

▲周杰倫台北站演唱會門票秒殺，鄉民抱怨根本搶不贏黃牛。（圖／翻攝自杰威爾音樂 JVR Music臉書）

圖文／CTWANT

天王周杰倫睽違7年在台灣舉辦演唱會，成為近期網路熱門討論話題​，而昨（23）日中午演唱會門票開搶，短短5分鐘內近15萬張票就搶購一空，許多網友紛紛哀號根本搶不到。對此，有網友就發文分析黃牛搶票機制，直言「真的搶不贏」，貼文一出，引起熱烈討論。

該名網友在PTT以「為什麼還是無法實名」為題發文，表示沒搶到票「有點意外但又不意外的沒搶到，本來這次一直以為這次會有實名的機會，依稀記得Jay在國外演唱會時問歌迷是不是很難買？這次大巨蛋這麼有意義跟這麼久違的機會，或許有機會實名。我相信以Jay的能力是一定有機會幫歌迷爭取實名的，但很可惜還是沒有盼望到實名的機會。」

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原PO忍不住抱怨也同時點出搶票關鍵，「黃牛基本是包網咖用系統一鍵搶，真的搶不贏」，感慨表示，如今只能望著票券網站上各種天價黃牛票猖獗，他也期盼「真心希望實名購票能立法！」

貼文一出，許多網友看完紛紛表示同感，「台灣一直都不實名制，讓人懷疑票商跟黃牛根本ㄧ條龍」、「實名制搭配入場看身分證件，應該能有效打擊黃牛吧」、「懷疑券商圖利黃牛收回扣」、「說實在宇多田那次做得還不錯吧，就不能參考？」「以後插健保卡ic卡入場好了」。

不過也有網友直言「實名抽籤在台灣真的很難」、「有賺錢的機會，感覺就很難杜絕…」、「上次宇多田光用實名抽就一堆台灣人跳腳出來罵了，黃牛在台灣大到不能倒了」、「這水太深，話就說到這裡」、「吵這麼久了，為什麼還不敢實名？心裡都知道啦，而且有在這產業工作的就有耳聞，只是大家沒有實質證據」。

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