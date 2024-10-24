巨鱷出沒！男河邊洗腳「整個人被拖走」淪浮屍　岳父驚恐目睹

▲男子被鱷魚拖入水中，岳父在一旁驚恐目睹。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼邦加勿里洞一名25歲男子15日在河邊洗腳時遭巨大鱷魚攻擊，整個人從岸邊被拖至河中央，整個過程全被一旁年邁岳父目睹，岳父趕緊跑回村裡求助，展開搜救行動。只不過最終找到的是他的遺體，漂浮在河面上。

鏡報報導，25歲男子赫里（Heri）是一名錫礦礦工，當日工作結束後，下午5時30分左右到河邊清洗，沒想到遇到一隻巨大鱷魚。當時岳父就距離他數英尺遠的地方，眼睜睜看著赫里被鱷魚拖走。

岳父衝回村裡求救之後，村民立刻開始找人，但歷經4小時搜尋仍未果，最終致電救援隊，救援隊後來使用無人機協尋。直到16日上午，赫里遺體尋獲，距離被鱷魚攻擊的地方約24.4公尺。

邦加勿里洞省首府邦加檳港（Pangkalpinang City）搜救機構負責人奧卡（Oka Astawa）表示，赫里的遺體完好，相關人員發現之後立刻進行打撈作業，送往殯儀館轉交給家屬。

奧卡警告居民在湖泊與河流周邊必須謹慎小心，因為這些地方是鱷魚等掠食者的棲息地。印尼群島是14種鱷魚的家園，環保人士認為，由於過度捕撈導致鱷魚天然食物供應減少、沿海地區開發導致棲息地喪失，鱷魚才會被驅趕至更靠近村莊的內陸地區。