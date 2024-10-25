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心愛貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她重啟人生重拾希望

南山人壽,保險理賠,乳癌,女性癌症,南山人壽健康守護圈（圖／翻攝自影片）

▲一場大病，讓Popo重新體會到生命的意義。（圖／翻攝自影片，以下同）

生活中心／綜合報導

40歲的Popo，是一位才華洋溢的平面設計師，前年決定與攜手的另一半步入婚姻，兩人登記結婚後，原以為人生正要翻開幸福的新篇章，卻在即將舉行婚禮前夕收到晴天霹靂的消息，她被診斷出罹患乳癌，更令人措手不及的是，隨後的檢查報告發現她已經懷孕了。談起那段治療的日子，Popo說：「最痛苦的是皮膚因為藥物副作用關係，不管什麼姿勢都會痛，只能一直躺著。」 這段艱辛的旅程，也讓她深刻體會到生命的珍貴，以及保險的真正意義。

突如其來的人生驟變，Popo一度被疾病陰影籠罩，然而，南山人壽健康守護圈提供的協助，為她帶來一絲溫暖，她回憶道，「保險公司合作商家的暖心服務，大幅改善了我的睡眠品質和身體狀況」，及時的援助讓她得以更專注於治療，勇敢面對疾病考驗，同時感受到保險不只是理賠，還有健康照顧的層面，Popo說：「南山人壽讓我明白，保險不只是理賠而已。」

南山人壽,保險理賠,乳癌,女性癌症,南山人壽健康守護圈（圖／翻攝自影片）

▲▼南山人壽健康守護圈提供的協助，以及心愛寵物胖胖的陪伴，讓Popo走過治療期間的艱難日子。

南山人壽,保險理賠,乳癌,女性癌症,南山人壽健康守護圈（圖／翻攝自影片）

陪伴Popo走過這段艱難歲月的，還有她心愛的寵物胖胖，「牠給了我很多鼓勵和陪伴，好像在等我好起來，胖胖才放心離開」，如今，胖胖已離世，但牠留下的愛與溫暖，永遠存在Popo心中，「牠要走的時候我就跟牠說，請牠回來當我的小孩，我希望今年可以把牠『生』回來」。 這場大病讓Popo重新領悟生命的真諦，也讓她明白，保險不只是經濟層面的保障，更是一種全方位的守護。「人生不像電影故事這麼簡單，得了癌症以後可以放下一切去追逐夢想，我能做的就是珍惜當下，過好現在的每一天。」

南山人壽,保險理賠,乳癌,女性癌症,南山人壽健康守護圈（圖／翻攝自影片）

▲▼人生充滿了不確定性，Popo的故事也可能發生在你我身上。

南山人壽,保險理賠,乳癌,女性癌症,南山人壽健康守護圈（圖／翻攝自影片）

人生充滿了不確定性，Popo的故事可能發生在你我身上，意外與疾病隨時來臨，打亂我們的生活步調，你是否曾想過，當面對抗癌困境時該如何應對？根據衛生福利部國民健康署公告110年癌症登記報告，乳癌、肺癌、大腸癌高居女性癌症發生人數前三位，若能及早規劃選擇適合自己的保險方案，如長期照顧險、重大疾病險，將能減輕經濟壓力與家庭負擔，安心接受專業照護，維持生活品質。

如同Popo的經歷，保險不只是理賠而已，更是守護人生旅程的堅實後盾，透過全方位的服務，陪伴保戶對抗疾病，走過漫長復健路。為了照顧更多像是Popo的癌症患者，南山人壽創新推出20～60歲女性專屬的美力相守專案，不只針對女性好發癌症提供加強給付，還串聯健康守護圈平台(註)，從健康期、治療期到復原期，都有專業服務夥伴一路相伴，成為保戶的健康神隊友！

像是「健康期」的Cofit線上營養諮詢、遠距健康管理與榮文生醫CTC防癌篩檢；到「治療期」需要做出重大醫療決策時，可透過「疾病第二意見諮詢」獲取多方建議；術後進入「休養期」也有不同的需要，透過「FarHugs 遠距抱抱」進行線上心理諮詢，並且與「家天使」合作協助媒合專業看護人力、IMOSA研發專屬的內衣照護乳癌術後傷口，滿足女性病友不同歷程所需要的健康照護與服務需求(註)。

南山人壽,保險理賠,乳癌,女性癌症,南山人壽健康守護圈（圖／翻攝自影片）

保險的真正意義，從理賠後開始！在南山人壽的陪伴下，身心都能得到全面照顧，完善的保障讓女性對抗病魔不孤單，放下恐懼重新擁抱生活，重啟人生許願清單，安心迎接未來，創造屬於自己的精彩。

註：健康守護圈之加值服務或合作廠商提供之產品、服務或優惠訊息等，均非屬保險契約權利義務之一部分。本公司與合作廠商間無代理或類似關係，合作廠商提供之產品、服務或優惠訊息，係由合作廠商各自提供及負責。

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