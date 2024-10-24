嘉義縣國際乳癌防治月　名人講座呼籲及早篩檢＋正向面對

▲嘉義乳癌防治講座，透過名人水上鄉長林緗亭(右2)與圖文作家暨PODCAST主持人許喻理(左1)現身說法傳遞正向力量 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局響應10月國際乳癌防治月，在佐登妮絲觀光工廠舉辦乳癌防治講座，邀請水上鄉長林緗亭與圖文作家暨PODCAST主持人許喻理分享抗癌經歷，也邀請專業醫師與個案管理師探討乳癌篩檢及治療議題。現場設置乳癌篩檢站、病友心路歷程及照片分享區，也邀請癌友「勇士合唱團」帶來精彩表演，強調及早篩檢的重要性。

▲ 嘉義縣乳癌防治講座。（圖／嘉義縣政府提供）

講座邀請2位抗癌勇士分享親身經歷，傳遞「癌症不是絕症」的正向訊息。林緗亭和許喻理在未達篩檢年齡時確診，但她們都勇敢面對治療過程，重新調適生活習慣，精神值得學習。

▲嘉義乳癌防治講座現場還有篩檢專車。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局在活動中贈致2位講師阿里山百合花，象徵堅毅不拔精神，還安排嘉義長庚醫師陳君漢深入講解乳房X光攝影篩檢的重要性，大林慈濟醫院個案管理師吳青紜也分享關懷陽性異常個案經驗。現場安排衛生局婦女保健專車提供免費篩檢服務，吸引百餘人參加。

▲嘉義縣衛生局長趙紋華呼籲，45至69歲婦女多利用每兩年一次免費乳房篩檢。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，乳癌已成為台灣女性發生率最高的癌症，呼籲45至69歲婦女多加利用每兩年一次的免費乳房X光攝影檢查，家族有乳癌病史者則可提前至40歲開始篩檢。

保持均衡飲食、規律運動習慣及遠離菸酒也都是預防乳癌的關鍵。呼籲符合受檢資格的民眾，利用行動醫療車、社區癌篩設站服務或到健康署資格審查通過之醫療院所受檢，相關訊息可至衛生局(所)網站或臉書粉絲專業查詢，也可親洽嘉義縣各鄉鎮市衛生所。