　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣國際乳癌防治月　名人講座呼籲及早篩檢＋正向面對

▲▼ 嘉義乳癌防治講座，透過名人現身說法傳遞正向力量 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義乳癌防治講座，透過名人水上鄉長林緗亭(右2)與圖文作家暨PODCAST主持人許喻理(左1)現身說法傳遞正向力量 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局響應10月國際乳癌防治月，在佐登妮絲觀光工廠舉辦乳癌防治講座，邀請水上鄉長林緗亭與圖文作家暨PODCAST主持人許喻理分享抗癌經歷，也邀請專業醫師與個案管理師探討乳癌篩檢及治療議題。現場設置乳癌篩檢站、病友心路歷程及照片分享區，也邀請癌友「勇士合唱團」帶來精彩表演，強調及早篩檢的重要性。

▲▼ 嘉義乳癌防治講座，透過名人現身說法傳遞正向力量 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣乳癌防治講座。（圖／嘉義縣政府提供）

講座邀請2位抗癌勇士分享親身經歷，傳遞「癌症不是絕症」的正向訊息。林緗亭和許喻理在未達篩檢年齡時確診，但她們都勇敢面對治療過程，重新調適生活習慣，精神值得學習。

▲▼ 嘉義乳癌防治講座傳遞正向力量 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義乳癌防治講座現場還有篩檢專車。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局在活動中贈致2位講師阿里山百合花，象徵堅毅不拔精神，還安排嘉義長庚醫師陳君漢深入講解乳房X光攝影篩檢的重要性，大林慈濟醫院個案管理師吳青紜也分享關懷陽性異常個案經驗。現場安排衛生局婦女保健專車提供免費篩檢服務，吸引百餘人參加。

▲▼ 嘉義乳癌防治講座，透過名人現身說法傳遞正向力量 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣衛生局長趙紋華呼籲，45至69歲婦女多利用每兩年一次免費乳房篩檢。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，乳癌已成為台灣女性發生率最高的癌症，呼籲45至69歲婦女多加利用每兩年一次的免費乳房X光攝影檢查，家族有乳癌病史者則可提前至40歲開始篩檢。

保持均衡飲食、規律運動習慣及遠離菸酒也都是預防乳癌的關鍵。呼籲符合受檢資格的民眾，利用行動醫療車、社區癌篩設站服務或到健康署資格審查通過之醫療院所受檢，相關訊息可至衛生局(所)網站或臉書粉絲專業查詢，也可親洽嘉義縣各鄉鎮市衛生所。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐
快訊／台灣大賽G5　先發投手出爐
快訊／快關窗！桃園工廠火警「濃煙遮空」　風向吹進市區
雨彈炸基隆！　街道慘變黃河畫面曝
快訊／基隆明停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布
餐廳內掀衣露嫩乳！她辣問「想吃哪個」　日本老店氣炸
快訊／最新雨量預報　明天僅1縣市達停班課標準
快訊／6縣市持續豪大雨特報　4地「紅色警戒」
撒哈拉沙漠變湖泊！NASA衛星對比照曝
搖擺州拉鋸！選舉專家預測：川普會贏　1原因揭「支持度被低估」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

番路鄉農會柿子節可抽8知名飯店　農業觀光加乘效應萬人湧現　　　

南消第七大隊德興分隊　日新國小防火避難宣導教你怎麼逃

全中運嘉義市代表隊授旗　黃敏惠致贈加菜金期勉永不放棄

嘉義縣國際乳癌防治月　名人講座呼籲及早篩檢＋正向面對

翁章梁攜手施振榮簽訂MOU 　培養文化科技人才

舊屋力永續創新提案賦予新靈魂　再現嘉義市木都美學

兼任副院長民生醫院仍出包！高市衛生局副局長挨轟　綠議員緩頰

慈濟開創閱讀教育新時代　和興國小靜思閱讀書軒啟用　

布袋分局增設移動式測速照相　加強取締車速違規

明年起開徵碳費　盧秀燕北上中央「請命8成留在地方」

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

番路鄉農會柿子節可抽8知名飯店　農業觀光加乘效應萬人湧現　　　

南消第七大隊德興分隊　日新國小防火避難宣導教你怎麼逃

全中運嘉義市代表隊授旗　黃敏惠致贈加菜金期勉永不放棄

嘉義縣國際乳癌防治月　名人講座呼籲及早篩檢＋正向面對

翁章梁攜手施振榮簽訂MOU 　培養文化科技人才

舊屋力永續創新提案賦予新靈魂　再現嘉義市木都美學

兼任副院長民生醫院仍出包！高市衛生局副局長挨轟　綠議員緩頰

慈濟開創閱讀教育新時代　和興國小靜思閱讀書軒啟用　

布袋分局增設移動式測速照相　加強取締車速違規

明年起開徵碳費　盧秀燕北上中央「請命8成留在地方」

灰熊開幕賽沒有上場　河村勇輝：仍需證明自己

廢物變黃金！抗老大熱成分「外泌體」　分子小、修護快是逆齡關鍵

近兩季僅出賽58場　博爾談重返球場：不可思議

「巨蛋」倉鼠吃吐司吃到睡著　肚肚朝天留言全歪樓：好大

快訊／宜蘭「停班課自決」再+1！　南澳高中今晚6時起停課不停班

回歸繳雙十表現　莫蘭特：討厭對方控球後衛掌握比賽

20多年回憶掰掰！逢甲好樂迪驚傳歇業　網崩潰：台中最後自助吧沒了

鳴日廚房再升級！吃在地食材賞花東海景太療癒　實測旅行最佳助手

沒搶到周杰倫演唱會別怕　還有「這個」可以搶！

高雄全家海神積極防賭　執行長李偉誠拜會橋頭地檢署

陸女伸腿翻柵欄「突被升起」　奇葩姿勢卡半空1分鐘超尷尬

地方熱門新聞

日月潭花火音樂嘉年華首場吸2.68萬人

中山醫大暨附醫人工智慧中心組「醫點家」　獲GenAI Stars金獎

台中新平國小300吋LED大螢幕今啟用　學童嗨翻

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

桃園閩南書院「答喙鼓」決賽　10/27精彩登場

桃園捷運經費地方需自籌近千億　林政賢關切

網傳台南北區因違規停車疑被檢舉人盯上發生糾紛警已依法舉發

南投新增暨恢復4處科技執法及區間測速12／1上線

張善政感謝景文汽車玻璃　捐贈復康巴士

百名重傷馨生人近距離共賞日月潭璀璨花火

台東地籍導航通　推出不到1年近4萬人使用

明年開徵碳費　盧秀燕請命8成留地方

不滿叔叔亂堆雜物！高雄男酒後失控涉嫌縱火

母騎機車找女兒迷路　里港警溫馨送會面

更多熱門

相關新聞

翁章梁攜手施振榮　培養文化科技人才

翁章梁攜手施振榮　培養文化科技人才

嘉義縣文化觀光局與文化科技發展協會合辦 「CulTech+1 文化科技共創集智創意提案競賽」，23日在沈浸藝術展演場域「双融域」舉行頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁與前宏碁董事長暨現任文化科技發展協會理事長施振榮共同頒獎，雙方在活動中暢談科技議題，同時簽署文化科技人才培育合作意向書MOU，期望培育更多人才，推動文化科技創新。

人工智慧暨物聯網展　嘉義縣秀無人機整合實力

人工智慧暨物聯網展　嘉義縣秀無人機整合實力

27歲女右乳驚見2顆腫瘤　竟已轉移淋巴

27歲女右乳驚見2顆腫瘤　竟已轉移淋巴

她乳癌化療多種副作用上身　中醫針灸緩解

她乳癌化療多種副作用上身　中醫針灸緩解

嘉義縣翁章梁蟬聯最佳首長信任

嘉義縣翁章梁蟬聯最佳首長信任

關鍵字：

嘉義縣乳癌衛生局林緗亭許喻理

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面