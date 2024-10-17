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25歲女罹「最惡性」乳癌末期　胸部變形！癌細胞移轉骨、淋巴

▲（圖／123rf）

▲賴小姐經正子掃描檢查和腫瘤粗針切片確認為三陰性乳癌第4期，合併骨頭及胸內淋巴轉移。（示意圖／123rf）

記者游瓊華／台中報導

一名25歲的賴小姐4年前在澳洲打工度假時，意外摸到左側乳暈有約5元硬幣大小異物感，不料狀況急轉直下，2到3個月後乳房腫塊快速變大，腋下也出現零星硬塊，且腫塊大小從5元硬幣變成壘球，左乳嚴重變形且開始疼痛，賴小姐緊急返台就醫，經正子掃描檢查和腫瘤粗針切片確認為三陰性乳癌第4期，合併骨頭及胸內淋巴轉移，腫瘤大小約10公分。

賴小姐回憶，當時全球COVID-19疫情嚴峻，許多飛機航班被迫停飛、取消，好不容易透過轉機踏上台灣土地，必須再前往檢疫所隔離14天，「每天吞止痛藥仍痛到坐立難安、無法睡覺，詢問能否提前就醫遭拒，苦撐完檢疫立即到台中榮總就醫。

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▲中榮,乳癌,三陰性。（圖／中榮）

▲賴小姐目前持續服用PARP抑制劑且每3個月檢查追蹤一次，腫瘤未復發也沒有轉移，今年暑假，她重新踏上澳洲一圓之前因病中斷的夢想，更完成了跳傘挑戰。（圖／中榮提供）

賴小姐經歷化療、落髮、疼痛的困難階段，腫瘤逐漸縮小並接受手術切除，乳房中找不到殘留的腫瘤細胞。台中榮總進一步安排她基因檢測確認為BRCA遺傳性乳癌基因變異，接受PARP抑制劑藥物治療有效抑制腫瘤。

台中榮總乳房腫瘤外科醫師蔡易臻指出，賴小姐帶有BRCA基因變異與國際影星安潔莉娜裘莉家族的情況相同，此基因變異者終身罹患乳癌的機率高達83%以上，遠高於一般人約13%的機率。若有生育，將有50%機率把BRCA基因遺傳給子女，因此在他建議下，賴小姐的母親和姊姊接受了BRCA基因檢測，結果顯示賴媽媽為基因帶原者，目前定期做乳房攝影及超音波檢查，確保不受癌症侵擾。

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