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超商聯名超療癒「水豚君」！買咖啡就送呆萌杯塞、周邊加價購

▲▼超呆萌療癒「水豚君」降臨超商！萊爾富推出「水豚君聯名杯」，買咖啡送杯塞，買指定商品可加價購周邊。（圖／業者提供）

▲超呆萌「水豚君」降臨超商！萊爾富推出「水豚君聯名杯」，買咖啡送杯塞，買指定商品可加價購周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

超呆萌療癒「水豚君」降臨超商！萊爾富即日起至11月12日，推出全店指定消費不限金額，就可加購水豚君周邊；此外還有2款Hi café大杯系列「水豚君聯名杯」包裝，即日起買Hi café大杯或特大杯飲品任1杯，加價購「水豚君造型杯塞」只要20元，買2杯更直接免費送，讓呆萌水豚君陪自己喝咖啡。

▲▼超呆萌療癒「水豚君」降臨超商！萊爾富推出「水豚君聯名杯」，買咖啡送杯塞，買指定商品可加價購周邊。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出「水豚君聯名杯」，買2杯大杯飲品送杯塞。（圖／業者提供）

萊爾富推出Hi café大杯系列「水豚君聯名杯」，共兩款造型，每款限量30萬杯，售完為止。12月10日前也祭出購買Hi café大杯或特大杯飲品任1杯，就享限量「水豚君造型杯塞」加價購1個只要20元，售完為止。而購買Hi café大杯或特大杯飲品任2杯，就免費送「水豚君造型杯塞」1個，送完為止。

即日起至11月12日期間，萊爾富門市也推出「水豚君」商品加價購活動，全店單筆指定消費不限金額享，最低119元，就能現場購買或透過預購方式加購水豚君周邊，預購可依小白單上的指定日期，至門市取貨。

▲▼超呆萌療癒「水豚君」降臨超商！萊爾富推出「水豚君聯名杯」，買咖啡送杯塞，買指定商品可加價購周邊。（圖／業者提供）

▲超呆萌療癒「水豚君」聯名杯全台限量。（圖／業者提供）

「水豚君」商品包括旅行必備的「水豚君旅行盥洗組(隨身瓶組)」，單筆指定消費不限金額加119元即可換購；還有「水豚君壓縮袋」全店單筆指定消費不限金額，加139元即可換購，每款現貨與預購數量各2000個，售完為止。

▲▼超呆萌療癒「水豚君」降臨超商！萊爾富推出「水豚君聯名杯」，買咖啡送杯塞，買指定商品可加價購周邊。（圖／業者提供）

▲萊爾富推3款獨家「美國乳酪」聯名鮮食新品。（圖／業者提供）

萊爾富也看好聯名效應，加上秋日最後一個節氣「霜降」，趁著天氣逐漸轉涼之際，攜手美國乳品出口協會，推出3款獨家「美國乳酪」聯名鮮食新品，包含：起司熱狗堡（售價65元）、韓式炸雞起司燉飯（售價89元）、奶青烤雞起司燉飯（售價89元）。

業者表示，雖然「乳酪」一年四季皆可食用，但在秋冬季節轉換時品嚐更添濃濃幸福感，美味乳酪不僅是天然的「元氣大補丸」，濃縮的牛奶精華更有豐富鈣質、蛋白質、乳酸菌等各種營養素，是秋冬重要的代表食材之一，期望希望透過與「美國乳酪」跨界聯名，讓更多人知道美味與營養價值。

●7-11 玩具總動員3C周邊、SJ東海銀赫韓式鮮食

▲▼7-11近日則推出超人氣IP「玩具總動員 大集合3C」周邊預購。（圖／業者提供）

▲7-11近日推出超人氣IP「玩具總動員 大集合3C」周邊預購。（圖／業者提供）

7-11近日則推出超人氣IP「玩具總動員 大集合3C」周邊預購，包括「三眼夾娃娃機磁吸行動電源」、「三眼手機編織頸掛繩」、「三眼For Apple Watch 磁吸錶帶」、「熊抱耳機套（For AirPods Max）」、「玩具總動員GaN充電器」等。

▲▼7-11近日則推出超人氣IP「玩具總動員 大集合3C」周邊預購。（圖／業者提供）

▲▼7-11近日則推出超人氣IP「玩具總動員 大集合3C」周邊預購。（圖／業者提供）

▲▼7-11近日則推出超人氣IP「玩具總動員 大集合3C」周邊預購。（圖／業者提供）

除此之外，7-11更首度重磅聯名SUPER JUNIOR-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，像是「韓式爆漿燻腸起司飯捲」令人驚艷，就連霜淇淋、思樂冰都有韓系口味和限定包裝，10月29日起陸續在全台門市開賣，購買指定品還能獲得限量小卡、文件夾等周邊。

▲CITY TEA現萃茶祭出「莎郎嘿柚韓柚風味青茶」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11首度重磅聯名SUPER JUNIER-D&E，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫的肖像躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料，就連思樂冰、霜淇淋都有限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11首度重磅聯名「SUPER JUNIOR」，超人氣偶像DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫，躍上商品包裝，一口氣推出10款韓式美食、飲料。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11全新口味香蕉牛奶霜淇淋，有DONGHAE東海、EUNHYUK銀赫限定包裝。（圖／記者林育綾攝）

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水豚君萊爾富7-11東海銀赫

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