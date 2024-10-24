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超商就能買青森蘋果！7-11免費試吃、全家加碼草莓蘋果雪糕買1送1

▲▼7-ELEVEN開賣日本超人氣青森蘋果，免削皮、甜美香氣限時2周下訂。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN開賣日本超人氣青森蘋果，免削皮、甜美香氣，限時2周下訂。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

青森蘋果季來了！7-11即日起搶先開賣「蜜桃土岐蘋果」規格齊全，限時2周下訂，10月27日上午還將在新城門市舉辦免費試吃。全家也推出來自青森的土岐蘋果截切杯，讓蘋果迷在超商就能輕鬆買來吃，同步也有單科袋裝、禮盒等，周末還加碼「Fami!ce霜淇淋、草莓蘋果優格雪糕」通通買1送1。

▲▼7-ELEVEN開賣日本超人氣青森蘋果，免削皮、甜美香氣限時2周下訂。（圖／業者提供）

▲7-11即日起於「i划算」平台限時開賣日本青森「蜜桃土岐蘋果」，輕鬆下單後就近到7-ELEVEN取貨，解決無人收包裹的情況。（圖／業者提供）

●7-ELEVEN

7-11 自即日起於「i划算」、「i預購」兩大平台，限時販售來自日本青森的「蜜桃土岐蘋果」，規格多、種類齊全，讓繁忙的上班族輕鬆下訂，還能享有團購優惠折扣，下單後就近到7-ELEVEN取貨，解決無人收包裹的情況，

日本青森「蜜桃土岐蘋果」香氣濃郁，而為考量商品風味維持在最佳狀態，限時2周販售，此波引進的系列商品，有市場罕見350g一粒的26規超大果、36規、46規等禮盒，還有2入至4入禮盒、整箱等多種規格。

其中最划算的就屬46規的尺寸，整箱購買平均一顆只要52元，每顆蘋果色澤柔黃帶粉，且果皮無打蠟、免削皮，直接可連皮食用，清脆細緻的果肉幾乎無酸度，十分香甜。

7-ELEVEN也將於10月27日上午10點至11點，邀請日本青森縣一般社團法人青森縣蘋果對策協議會副會長大場 勉、太田 優課長以、青森蘋果小姐佐々木 千雅，一同到7-ELEVEN新城門市舉行「青森蘋果免費試吃」活動，現場除了準備豐富商品讓民眾選購，購買指定商品還送廚房紙巾、衛生紙一串，限量100組，送完為止。

▼7-ELEVEN開賣日本青森的「蜜桃土岐蘋果」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN開賣日本超人氣青森蘋果，免削皮、甜美香氣限時2周下訂。（圖／業者提供）

●全家

全家即日起於線上線下，同步開賣超人氣青森蘋果，其中「土岐」蘋果繼承了「王林」及「富士」蘋果口感鬆脆、濃郁甜香的優點，是日本青森縣培育出的純正品種。

▲▼全家超商開賣青森蘋果，除了有新鮮截切杯、單入原果，也有限定禮盒如「青森土岐蘋果睡魔」。（圖／業者提供）

▲全家實體門市開賣「青森土岐蘋果」新鮮截切杯、單顆袋裝，方便消費者隨手買來直接吃。（圖／業者提供）

即日起在實體門市開賣「青森土岐蘋果」新鮮截切杯、單顆袋裝，方便消費者隨手買來就能直接吃，2款商品皆69元，搭配主副配優惠，最高省10元。

▲▼全家超商開賣青森蘋果，除了有新鮮截切杯、單入原果，也有限定禮盒如「青森土岐蘋果睡魔」。（圖／業者提供）

▲全家超商除了青森蘋果新鮮截切杯、單入原果，也有限定禮盒如「青森土岐蘋果睡魔」。（圖／業者提供）

全家行動購也有禮盒優惠，像是限定版「青森土岐蘋果睡魔禮盒」，6入裝加上滿滿日式風情包裝，原售價875元，優惠價725元。也能透過店鋪LINE群組「全+1社群電商」團購，購買「日本青森土岐蘋果原裝箱」10kg特價2,299元。

此外本周「全家康康五」優惠，10月25日至10月27日多項夯品「買1送1」，包括超人氣Fami!ce霜淇淋、漢寶-蚵仔味細麵、古道酸梅湯，通通買1送1；搭上蘋果季也推出「杜老爺草莓蘋果優格雪糕」買1送1。

▼全家康康五10月25日至10月27日多項夯品「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼全家超商開賣青森蘋果，除了有新鮮截切杯、單入原果，也有限定禮盒如「青森土岐蘋果睡魔」。（圖／業者提供）

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