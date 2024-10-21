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看了《黑白大廚》就想喝！韓國隱藏版「延世牛乳」超商第2件6折

▲▼韓國爆紅「延世大學牛乳」，在台推出「莓有煩惱」、「巧喜歡你」2款限定包裝與口味，限時第二件6折。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

▲韓國爆紅「延世牛乳」直送來台，推出限定版告白包裝「莓有煩惱」、「巧喜歡你」2款口味，限時第二件6折。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

記者林育綾／綜合報導

韓國百年名校延世大學自有品牌「延世牛乳」，其中生乳包在料理實境節目《黑白大廚》中爆紅；而這款韓國隱藏版的國民牛乳，如今在台灣也能喝到，即日起至10月29日在全台7-11獨家推出「限定版告白包裝」，並祭出「第二件6折」優惠。

「延世牛乳」是韓國三大名校之一延世大學的自有品牌，該校自1962年起經營牧場，近年推出調味乳、生乳包等商品造成話題，尤其生乳包在《黑白大廚》節目中，被主廚製成提拉米蘇甜點後，湧入萬人搶購。

「延世牛乳」集結延世大學頂尖學者專家，由醫學、生命工學、食品營養等領域頂尖人才以科學化方式照顧飼養牛隻，延世大學專用牧場內設有牛隻的自由活動區域，牛隻在高規格的環境內飼養，通過HACCP認證，產出牛乳品質高，有香濃醇厚風味，銷售收益更回饋到延世大學的學生獎學金，以持續循環的方式提升整體品質。

▲▼韓國爆紅「延世大學牛乳」，在台推出「莓有煩惱」、「巧喜歡你」2款限定包裝與口味，限時第二件6折。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

▲韓國爆紅「延世大學牛乳」在台就能喝到，7-11獨家販售。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

如今在全台7-ELEVEN也能喝到韓國製造直送的「延世牛乳」調味乳，特別將一直以來相當受到喜愛的草莓、可可調味乳，製作成限定版告白包裝「莓有煩惱」、「巧喜歡你」。

「莓有煩惱」草莓風味調味乳，選用韓國原產草莓，層層疊加新鮮牛奶，甜而不膩，香醇絲滑。「巧喜歡你」採用荷蘭原產可可粉，搭配澳洲堅果，香濃馥郁。即日起在全台7-11獨家販售，原價單件49元，10月29日前特價「第二件6折」。

▲▼全家甜點品牌minimore神復刻日本全家千萬銷量甜點，新品「滿滿布丁聖代杯」、「起司舒芙蕾布丁」登台 。（圖／業者提供）

▲全家便利商店近日也推出日韓風味冰品。（圖／業者提供）

除此之外，全家便利商店近日也推出日韓風味冰品，包括到日本仙台必喝的人氣「毛豆奶昔」，搖身一變成「明治仙台毛豆奶昔超級杯冰淇淋」，以毛豆的香氣融合香醇牛奶冰淇淋，再搭配毛豆顆粒，帶來前所未有的獨特口感，單杯售價69元。

另有以韓式黃金柚子醬、新鮮蜂蜜為雪酪基底的FamiCollection「蜂蜜柚子雪酪冰棒」，果香濃醇、酸甜交織，還可以吃得到柚子絲，單支售價40元。

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