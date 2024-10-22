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金與正怒發聲！稱南韓、烏克蘭瘋狗「挑釁北韓」：將面臨恐怖報復

▲▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正再度發表談話。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

愈來愈多證據顯示北韓（朝鮮）向俄國派遣精銳部隊，不僅獲得烏克蘭總統澤倫斯基親口證實，就連南韓情報機構都直接公開俄國登陸艦運送北韓士兵的畫面。對此，稍早金與正透過北韓官媒發表談話，痛批南韓與烏克蘭公然挑釁擁有核武的北韓，是美國豢養的雜種狗。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓朝鮮勞動黨副部長、最高領導人金正恩的胞妹金與正，今（22）日下午發表公開談話，不僅稱南韓和烏克蘭是一群精神失常的瘋子，甚至更出言侮辱南韓和烏克蘭，稱「是美國手垢底下豢養、擁有壞習慣的野狗」，強調南韓與烏克蘭挑釁擁有核武的北韓，終將造成無法善後的後果。

金與正表示，「韓國軍方流氓侵害主權的行徑，是絕對無法坐視、極惡無道的軍事挑釁！首爾在某方面已經做出危險的蠢事，未來將因此招來何種致命後果，看來得必須直接體會，才會深刻瞭解。」

針對南韓疑似發動無人機侵入首都平壤上空，金與正更威脅未來將進行恐怖報復，「對於來自大韓民國的無人機，我們仍在持續調查，詳細分析韓國軍方醜惡的挑釁行徑。無人知曉，未來我們將執行何種恐怖的報復措施。」

金與正更在談話中透露，前一天發現、回收許多來自南韓的「政治煽動穢物氣球」。她表示，「（南韓）不僅無法反省與自重，甚至還做出如同在全身潑油、引火自焚的行徑。首爾為政者們的惡行，將為整個族群招來覆滅危機。」

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