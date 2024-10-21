北韓稱遭無人機入侵　南韓研判「自導自演」：找不到任何航行軌跡

▲北韓宣稱，南韓軍方操縱「遠距離偵察用小型無人機」入侵並墜毀在平壤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來屢次宣稱南韓頻頻派無人機侵擾首都平壤上空，且還發送反體制傳單，而北韓國防省更透過聲明公開無人機殘骸的影像，聲稱是南韓軍方部署的遠距離偵察用小型無人機。對此，南韓軍方積極否認，表示經過調查後，並未發現任何飛往北韓的航跡紀錄，懷疑是北韓「自導自演」。

根據南韓《News1》，北韓外務省曾於11日發表「重大聲明」，聲稱南韓於本月3、9、10日三度入侵平壤上空發送反體制傳單。對此，消息人士今（21）日指出，南韓軍方、政府特別為此追蹤並分析這3天飛行器的航跡圖，結果並未發現任何從南韓上空飛往北端的無人機。

南韓空軍本部空軍作戰司令官金亨洙，18日出席國會國防委員會空軍國政監察時，曾經有人提問軍方是否確實偵測到北韓所聲稱的無人機航跡。對此，金亨洙答道，「該時間段並沒有任何特異事項」。

針對北韓屢次宣稱無人機來自南韓，南韓政府與軍方皆懷疑，此次不排除是北韓「自導自演」。南韓政府與軍方認為，眼下並無必要刻意出動無人機刺激北韓、進而承擔違反停戰協定的風險，且北韓所宣稱無人機侵入平壤的時間段，並無出現由民間團體出動的無人機之航跡。

南韓國會議員庾龍源（國民力量）則分析，「北韓所公開的無人機，雖然在外型上與南韓無人機作戰司令部的小型偵察無人機相似，但根據進一步分析的結果，研判很有可能是北韓製造的複製品」。

據悉，北韓曾經在軍事展覽會上公開過外型激似美軍無人機「收割者」、全球鷹眼偵察機的複製品。庾龍源提醒，「北韓雖然公開無人機殘骸影像，但卻從未曾公開過內部航行裝置記錄或其他分析資料」。