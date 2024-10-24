綠委質疑中科院能管理無人機園區？　中科院長：老實講我們也很懷疑

▲國防部長顧立雄、中科院長李世強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委洪申翰24日指出，今年8月行政院核定「無人機產業園區」預算，並由中科院負責園區規劃跟設置，但到底中科院有沒有相關管理經驗？中科院長李世強回應，「老實講，我們自己對這點也很懷疑」。驚句一出，讓洪申翰忍不住笑場，一旁的國防部長顧立雄也露出微妙表情。顧立雄表示，台灣並不是沒有這些園區管理人才，要與他們經驗交流甚至招募進團隊，「還有時間」。

國防部長顧立雄今赴立院外交及國防委員會報告並備質詢。洪申翰詢問，看到烏俄戰爭的發展，現在大家都清楚無人機的重要性，今年8月行政院核定無人機產業園區預算，並由中科院負責園區規劃跟設置，無人機是國際競爭激烈場域，今年8月責成設置園區後，管理單位打算怎麼做？中科院的軍民通用中心，現在有多少人員跟進駐廠商？

中科院長李世強回應，行政院決議由中科院規劃設計，並成立一個獨立於中科院之外的園區管理機構。園區面積大概17公頃、中科院院員只有80人、進駐廠商有19家。

洪申翰追問，到底中科院有沒有相關管理經驗？假如未來有上百家民間廠商進駐，中科院有管理能力嗎？李世強坦言，「老實講，我們自己對這點也很懷疑」，117年開始營運，希望等明年進駐廠商確定後，中科院從來沒有管理一個園區的經驗，「講實話就是我們再努力」。

洪申翰也提到，現在看到軍民通用中心，比較像產業育成中心，裡面沒有生產線跟廠房，跟目前預想的是不太一樣的狀態，台灣不是沒有管理高科技產業園區的經驗，大家希望中科院來管是希望軍民協力，交由國防部跟中科院來管是正確的，但中科院如何「長」出相關經驗？

對此，顧立雄回應，台灣並不是沒有這些園區管理人才，要找有園區管理經驗者進行經驗交流，甚至招募他們進入團隊，還有時間來做這件事情。