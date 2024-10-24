　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委質疑中科院能管理無人機園區？　中科院長：老實講我們也很懷疑

▲▼國防部長顧立雄 戰略規劃司長李世強 答詢 立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄、中科院長李世強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委洪申翰24日指出，今年8月行政院核定「無人機產業園區」預算，並由中科院負責園區規劃跟設置，但到底中科院有沒有相關管理經驗？中科院長李世強回應，「老實講，我們自己對這點也很懷疑」。驚句一出，讓洪申翰忍不住笑場，一旁的國防部長顧立雄也露出微妙表情。顧立雄表示，台灣並不是沒有這些園區管理人才，要與他們經驗交流甚至招募進團隊，「還有時間」。

國防部長顧立雄今赴立院外交及國防委員會報告並備質詢。洪申翰詢問，看到烏俄戰爭的發展，現在大家都清楚無人機的重要性，今年8月行政院核定無人機產業園區預算，並由中科院負責園區規劃跟設置，無人機是國際競爭激烈場域，今年8月責成設置園區後，管理單位打算怎麼做？中科院的軍民通用中心，現在有多少人員跟進駐廠商？

中科院長李世強回應，行政院決議由中科院規劃設計，並成立一個獨立於中科院之外的園區管理機構。園區面積大概17公頃、中科院院員只有80人、進駐廠商有19家。

洪申翰追問，到底中科院有沒有相關管理經驗？假如未來有上百家民間廠商進駐，中科院有管理能力嗎？李世強坦言，「老實講，我們自己對這點也很懷疑」，117年開始營運，希望等明年進駐廠商確定後，中科院從來沒有管理一個園區的經驗，「講實話就是我們再努力」。

洪申翰也提到，現在看到軍民通用中心，比較像產業育成中心，裡面沒有生產線跟廠房，跟目前預想的是不太一樣的狀態，台灣不是沒有管理高科技產業園區的經驗，大家希望中科院來管是希望軍民協力，交由國防部跟中科院來管是正確的，但中科院如何「長」出相關經驗？

對此，顧立雄回應，台灣並不是沒有這些園區管理人才，要找有園區管理經驗者進行經驗交流，甚至招募他們進入團隊，還有時間來做這件事情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
雙颱「藤原效應」潭美折返跑！　粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣
LIVE／暴雨將至！4縣市明午前達停課標準　潭美可能大迴轉成
快訊／北市教育局：學校可自行決定是否停班課
恐怖片！高中跑道遭強風撕裂　緊急封閉操場
快訊／歐付寶董座林一泓判囚6年　內線賣股將入獄
11人肉體運毒遭團滅！　法國妹私處猛塞全慘了
快訊／綠島中午12點起停班課
快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課
颱風在南邊「北東卻轟豪大雨」！氣象署揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　中研院長無奈嘆氣

發文預警「國民黨恐在週五沒收罷免權」　吳崢分析：協商只是過水

買復康巴士「免徵貨物稅」延長至118年　行政院今拍板

綠委排班議場門口卡位遞案　拚週五總預算案付委、擋藍修高罷免門檻

綠排班守議場拚總預算付委　藍掀吳思瑤、陳瑩、伍麗華變臉真相

綠委質疑中科院能管理無人機園區？　中科院長：老實講我們也很懷疑

綠委排班守議場　民眾黨團酸「擺拍」：怎沒看到伍麗華、陳瑩？

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

原住民致電抱怨「禁伐補償」　伍麗華1段話讓他直言「沒讓我失望」

檢察官論壇酸「教如何被媒體經營」　檢察總長坦言：規範並不周延

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　中研院長無奈嘆氣

發文預警「國民黨恐在週五沒收罷免權」　吳崢分析：協商只是過水

買復康巴士「免徵貨物稅」延長至118年　行政院今拍板

綠委排班議場門口卡位遞案　拚週五總預算案付委、擋藍修高罷免門檻

綠排班守議場拚總預算付委　藍掀吳思瑤、陳瑩、伍麗華變臉真相

綠委質疑中科院能管理無人機園區？　中科院長：老實講我們也很懷疑

綠委排班守議場　民眾黨團酸「擺拍」：怎沒看到伍麗華、陳瑩？

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

原住民致電抱怨「禁伐補償」　伍麗華1段話讓他直言「沒讓我失望」

檢察官論壇酸「教如何被媒體經營」　檢察總長坦言：規範並不周延

麥當勞送「《獵人》BOOK牌」突改遊戲規則！網怒：乾脆別送啦

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

黑豹旗／黎明全校第一課餘苦練　拚台大電機延續棒球夢

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　中研院長無奈嘆氣

獨／「粥要怎麼煮」夫妻開戰！老公怒摔電扇　她申請保護令回擊

中臺灣區域治理平台首長會議　 8地方首長簽署氣候行動倡議

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣

駕駛酒駕2次被抓「以為是朋友的車」　真車主挨罰傻眼

宜蘭「停班課自行決定」挨轟　侯友宜：新北我來決定

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

政治熱門新聞

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

三黨修法增訂國定假日　全通過能多休10天

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

柯美蘭飆蔡壁如「閉嘴」　為何獨「她」有神祕金鐘罩

再幫徐巧芯上化學課！　中科院長講解：磷化合物不等同磷

賴清德第二場氣候變遷委員會　環境部、經濟部報告！聚焦節能永續

周杰倫黃牛票喊到6萬！蔣萬安令加強查緝

京華城是否停工？　北市議會朝野一致建議：若無公安疑慮應立即停工

南非逼我遷代表處　當地民眾憂未來：產業仰賴台灣晶片

TPOC公布最新「立委10大聲量王」　黃國昌奪冠、韓國瑜排行第二

柯文哲貼身帳房「橘子」滯日將通緝？　鄭銘謙：按照偵查步驟處理

快訊／基隆議員張顥瀚涉詐領助理費遭羈押　民進黨回應了

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

原住民致電抱怨「禁伐補償」　伍麗華1段話讓他直言「沒讓我失望」

更多熱門

相關新聞

士官酒後鬧事「單位連坐」砍一個月榮譽假　國軍指非處分：是收回獎勵

士官酒後鬧事「單位連坐」砍一個月榮譽假　國軍指非處分：是收回獎勵

十軍團58砲指部軍人於雙十國慶清晨，在台中市一家鹽酥雞店酒醉鬧事、破壞商家桌椅，事後指揮官要肇案單位全體人員取消一個月榮譽假，引起官兵不滿。綠委沈伯洋今（24日）質詢時詢問此事，並認為連坐法不妥。陸軍參謀長陳建義證實確有此事，執行一天後取消，已要求應就個案做檢討，而非共同制約要求。國防部總督察長章元勳則回應，這跟連坐法是兩件事，沒有榮譽假是收回給你的獎勵，並非處分。

中共僅封鎖台北港國際會坐視？　顧立雄：劃禁航區一定影響區域和平

中共僅封鎖台北港國際會坐視？　顧立雄：劃禁航區一定影響區域和平

再幫徐巧芯上化學課！　中科院長講解：磷化合物不等同磷

再幫徐巧芯上化學課！　中科院長講解：磷化合物不等同磷

遼寧艦穿行台海　陸外交部：在自己領土領海行駛是再正常不過的事情

遼寧艦穿行台海　陸外交部：在自己領土領海行駛是再正常不過的事情

以色列總理官邸遇襲　現場畫面曝光

以色列總理官邸遇襲　現場畫面曝光

關鍵字：

無人機國防部中科院無人機產業園區洪申翰顧立雄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為　已切斷服務

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面