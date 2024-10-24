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新北刑大再遭搜索！績優偵查員涉豢養線民　昔獲警光獎畫面曝

▲▼新北刑大偵一隊鄭姓偵查員曾獲警光獎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北刑大偵一隊鄭姓偵查員（右）從警察之友總會最高顧問葉國一手中獲頒警光獎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大前天（22日）才有一名偵二隊陳姓偵查佐涉暗槓毒品被帶走，被依貪污罪裁定羈押；今（24日）上午8時許再被搜索，新北檢指揮台中市調處與新北市警察局，將偵一隊鄭姓偵查員帶回，並同步約談土城分局偵查隊2名偵查員，初步得知鄭員在土城分局服務期間，偵辦槍砲案疑有豢養線民獲取情資情況，目前新北地檢署仍在偵辦釐清當中。

新北市刑大偵一隊鄭姓偵查員之前在刑大擔任偵查佐，在調到土城分局偵查隊升任小隊長後，2023年因反黑肅貪表現優異，還榮獲警光獎，2024年考上警大警佐班後，年初再調回刑大偵一隊擔任偵查佐。

據悉，鄭姓偵查員在土城分局擔任小隊長時，與隊員前往台中查緝一件槍砲案，疑因在過程中與被逮的犯嫌進行情資交換，今年（2024年）3月間，犯嫌竟向新北市警察局及新北地檢署檢舉。

今（24日）上午，新北地檢署指揮台中市調處與新北市警察局督察室共組專案小組，同步前往新北市刑大偵一隊及土城分局偵查隊搜索，將鄭姓偵查員及2名偵查佐帶回，以釐清有無涉及不法，目前仍在調查中。

前天（22日）上午6時許，新北刑大偵二隊陳姓偵查佐才因涉暗槓毒品，遭依《貪污治罪條例》聲請羈押獲准，事隔2日偵一隊鄭姓偵查員再因涉及與犯嫌情資交換舞弊，被新北地檢署帶到北機組偵訊。新北刑大表示，仍秉持勿枉勿縱之立場，以不掩飾、不庇縱、不護短之態度，積極偵辦，展現端正警察風紀之決心，以維警譽。

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