竹聯風麒會會長藏2槍要拒捕火拼　警趁他熟睡攻堅！5人收押

記者陳以昇／新北報導

新北市警刑大2023年9月間偵辦板橋街頭砍人案，追查發現犯嫌是竹聯幫神武堂風麒會；警方持續調查，鎖定黃姓會長涉重嫌，日前兵分多路逮捕黃姓會長及幫眾等12人，起獲改造手槍2枝、子彈、電擊棒、開山刀等物，黃姓會長還供稱槍枝是打算拿來跟警方火拼，幸好在強勢攻堅下，讓他沒有反擊能力，經新北地檢署對黃及幫眾等5人聲請羈押獲准。

▲新北刑大逮捕竹聯幫會長黃秋融及幫眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，26歲黃秋融是竹聯幫神武堂風麒會現任會長，混跡在雙北地區，為了快速擴張勢力，招募涉世未深的少年加入，幫眾成員相當兇狠，只要惹到他們，就會揪眾傾巢而出教訓對方，若有成員要脫離幫派或不守幫規，還會施以棍棒伺候。

去年（2023年）9月間，板橋區林姓少年因在網路上與幫派成員互嗆輸贏，揚言要掃堂滅會，黃秋融為了討回顏面，率小弟持開山刀到板橋區民生路三段埋伏，見林少出現，強行圍毆追砍他，造成他四肢多處多傷送醫，警方循線逮捕涉案4名小弟。

新北市刑事警察大隊擴大追查，發現4人均是會長黃秋融底下小弟；日前在檢方指揮下，兵分多路佛曉出擊，在台北市中山區、新北市樹林區幫派據點，逮捕在睡夢中的黃秋融及幫眾等12人，起獲改造手槍2枝、子彈、電擊棒、開山刀，黃男供稱有預感會被抓，才會在堂口放2把槍，準備與警方火拼，幸好在強勢攻堅中將他壓制，新北地檢署對黃及幫眾等5人聲請羈押獲准。

▼起獲大批刀械、球棒及2把改造手槍 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）