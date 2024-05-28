市價逾2億！新北警抄2毒窟　驚見國外列管「喪屍毒品」

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前接獲情資，得知有販毒集團藏匿大批毒品在社區大樓停車場，及無人住的透天民宅內，警方經連日監控埋伏後，進入透天厝內查獲85公斤安非他命及K他命，另在一處社區大樓地下停車場內一部車內查獲28公斤毒品「依托咪酯」，吸食後會產生幻覺，身體無法控制變僵硬，並具有攻擊性，宛如「喪屍」，也是外國列管的毒品，總市價約2億多元，逮捕2名看管人。

▲警方查獲有喪屍之稱的「依托咪酯」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，販毒集團取得毒品後，交由陳、傅2名男子看管及販售，新北市刑事警察大隊獲報後成立專案小組深入調查，3月間，兵分多路在一處透天厝倉庫內查獲84公斤的安非他命及K他命，另在一處社區大樓地下停車場內的一部車內起獲28公斤有麻醉藥成分的毒品「依托咪酯」，總市價約2億多元。

毒品「依托咪酯」具有興奮、產生幻覺等作用，毒販還會加入電子菸油內供電子菸霧化吸食，使用後會出現攻擊行為，身體無法控制變僵硬，宛如「喪屍」，長期吸食更會對腦神經造成不可逆的傷害，呼吸道也會出現病變，許多國家已列管，幸好警方及時查獲，才沒有讓毒品流入市面。

▼警方查獲安非他命及K他命等毒品。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方查獲的毒品市價約2億多元 。（圖／記者陳以昇翻攝）