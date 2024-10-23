曾獲全國模範警察！新北警涉暗槓毒品遭羈押　同事懷疑遭報復

▲新北市刑大偵二隊陳姓偵查佐（圖右）3月間獲頒「破案茶」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市刑大偵二隊一名偵查佐在今年初1月間逮捕一名毒販，查扣7包毒品海洛因，沒想到事後毒販向新北市警局及地檢署檢舉偵查佐涉嫌暗槓1包，檢調昨（22日）清晨將偵查佐帶回偵訊，依《貪污治罪條例》聲請羈押獲准，據悉，偵查佐從警17年，專辦毒品案，2016年還當選全國模範警察，同事聽聞後相當震驚，表示他雖沈默寡言卻辦案認真，懷疑遭毒販報復。

據了解，37歲陳姓偵查佐2007年警專24期行政警察科畢業，就到中和分局服務，由於對辦案有興趣，2011年進入中和偵查隊並考上偵查佐，2016年當選全國模範警察，2017年到新北市刑事警察大隊偵三隊服務，專責查緝毒品。陳員婚後育有一名3歲女兒，日前妻女才搬到永和與他同住。

今年年初1月間，陳姓偵查佐追查毒品案，在林口區逮捕毒販黃姓男子，當場查扣7包毒品海洛因；沒想到黃男在簽名蓋印確認遭查扣的證物時，發現短少了1包約10公克重的海洛因，事後向新北市警察局及地檢署檢舉，於是政風室開始進行調查。

22日清晨6時許，新北地檢署指揮調查局新北市調查處搜索陳姓偵查佐辦公室，以被告身分約談陳員到案，並傳訊陳員2位同事以證人身分協助釐清案情，複訊後認為陳員涉犯《貪污治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有財物等罪嫌，有逃亡與勾串滅證之虞，聲請法院羈押禁見獲准。陳員同事聽聞後相當震驚，表示他工作辦案很認真，懷疑遭到毒販挾怨報復。

新北市刑事警察大隊表示，第一時間即報請檢察官指揮偵辦，強調秉持「不掩飾、不護短、不輕縱」之原則，依法究辦、絕不寬貸，並持續要求各級主管落實監督、強化內部管理，防杜員警風紀案件再次發生。將依《警察人員人事條例》報請停職處分，並追究相關人員考核監督不周之責任。