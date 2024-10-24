好市多「2024黑五購物節」日期確定了！鐵粉免費領烤雞、Pizza

▲好市多2024黑五購物節將於「11月25日至12月1日」連續7天展開。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」每年都吸引大批會員關注，今年（2024）檔期確定了，將於11月25日至12月1日連續7天展開，官方證實會員將於今（24）日起陸續收到資訊，此波還針對「連續續卡20年以上」的鐵粉會員贈送烤雞或Pizza。而商品優惠資訊按照往例保密，會在前一天曝光部分優惠品項。

好市多一年一度「黑色購物節」（黑五購物節）將網羅數百項商品祭出下殺優惠，今年將於11月25日至12月1日舉行，按照往年流程，商品及折扣將保持神秘，前一天將於好市多社群、APP曝光隔日亮點優惠品項，不過折數和售價仍會在賣場揭曉。

特別的是2024黑五購物節首度推出感恩大回饋，針對「續卡滿20年以上」的會員（需連續無中斷）免費贈送烤雞！好市多會員近期將收到優惠資訊實體信件，其中20年鐵粉收到的會員護照中將夾有感謝信函，會員可持感謝函至賣場兌換烤雞或Pizza。

好市多表示，如果會員沒收到信件，也可以帶會員卡到賣場櫃台查詢年資，此波感恩回饋不限會員卡別，無論是「一般會員」、「黑鑽會員」，只要續卡滿20年，通通可以免費獲得美食。