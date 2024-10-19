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莫名被升黑鑽！好市多家庭卡結帳「1狀況」　會員暈：不知情

▲▼好市多黑五第6天。（圖／記者林育綾攝）

▲主卡會員抱怨，升等黑鑽卡沒被通知。（示意圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「真是暈倒！」有好市多會員表示，最近去賣場要結帳時，因為會員卡過期要續約，可是先前卻被不知道規則的家人升級到黑鑽卡，他本人根本不知情，不禁傻眼，「好市多有這麼缺黑鑽卡會員嗎？」貼文釣出不少苦主現身。好市多對此回應，應為作業流程上的疏失，會加強檢視。

有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，已經很少去好市多，最近去買東西要結帳時，店員通知會員卡過期了，要續約。他點頭後，店員卻說「你的是黑鑽卡，所以跟你收3000塊」，並透露「你的是家庭卡，被家人升級了。」

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原PO致電確認，才知道家人先前曾被告知會員過期，員工稱扣掉點數再補1650元就可以續會員，家人不疑有他就繳費。但因為平時都是原PO在繳會費，家人並不知道一般金卡的會費是多少，令他傻眼「好市多有這麼缺黑鑽卡會員嗎？」

貼文釣出不少苦主現身，「我阿爸他們家庭卡去買，也是類似術語，繳1650續約，回饋金比較多，我就莫名變黑鑽卡了」、「沒錯，不是正卡本人竟默默被迫升黑卡，收到會員續卡才知」、「我是正卡，副卡是姐姐，沒告知就升級黑卡」、「真的很缺黑鑽卡，我也又被升級黑鑽卡了…然後明年再退回一般卡…無限循環。」

還有網友指出，副卡想要取消，需主卡人提出申請，「搞不懂的是，為什麼副卡的持有人有權利升級為黑卡，升級黑卡不是應該正卡持有人同意才行嗎？」關於好市多卡費部分，一般會員卡為1350元／年，黑鑽卡年費為3000元／年。

另外，好市多曾對類似案件回應，若會員卡由家庭卡做升等，賣場應向主卡人聯繫通知，並取得同意後才可以協助家庭卡升等動作。好市多強調，此案件應為作業流程上的疏失，會加強檢視，並訓練員工了解相關會員規章及權益。

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