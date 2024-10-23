「行人優先區」時速超過60就扣牌！她質詢交通局批：一問三不知

▲10月起多項交通新制上路，如車輛行經行人優先區限速20公里。（圖／記者李毓康攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

交通部修正「道路交通安全規則」，10月起新增「行人優先區」起（終）點標誌，圖案為藍底白字及白色圖案。行人優先區內車速不得超過20公里。對此，高雄市議員李雅靜22日在議會上針對行人優先區向高雄市政府交通局質詢，得到的回應卻是交通局對相關施行細則也一知半解。

據悉，在「行人優先區」內行人不須靠邊、可全寬通行，汽機車車速不得逾20公里、禁鳴喇叭，嚴重超速最高罰3.6萬元，鳴喇叭驅趕罰600元，也就意味著如果汽機車車速超過60公里就會面臨扣牌的懲處。

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李雅靜議員在臉書上表示，交通局對此政策細節竟一問三不知！中央早已公告，行人優先區也已經施行，交通局卻未事先規劃設置，對相關施行細則也一知半解。對此，交通局長張淑娟回應表示，今年申請三個高齡友善區，並預計在明年度進行行人優先區的規劃，但對具體細節無法詳述。

李雅靜接著指出，行人優先區應設置在哪些地點，現場交通局官員竟回答不出，「身為主管機關對於相關法規的不了解，導致執法人員無法掌握開罰標準，最終讓民眾因混淆而遭受不必要的處罰。」

針對行人優先區地施行，民眾在網路上的正反言論四起，有網友認為，「是帝王條款2.0」、「這已經不是帝王條款，是太上皇」、「合法路霸集結區」、「原本是行人地獄，現在變行車地獄」、「免靠邊行走，一小時說不定只能通過一台汽車」、「那也規定行人穿越馬路不要看手機，請看路況可以嗎」、「交通部何時要修法重罰違規的行人和騎腳踏車的人」、「行人低頭滑手機過馬路也要罰6千才公平」。

不過也有用路人表示，「行人優先區在歐洲、日本等一堆國家都有，尤其離市中心越近就越多，有些路段甚至禁止車輛行駛」、「以前學校門口和醫院周邊馬路，都是禁止鳴喇叭、減速慢行」、「約40年前荷蘭在生活區、住宅區、學區道路設立行人優先區，約20年前國際道路公約也納入此概念，現在台灣有些人不Google就反對，還要繼續殘害下一代嗎」。