身高170穿長靴秒成「哥布林」！他見車神帥照崩潰　穿搭達人揭關鍵

▲靴子對不少男生來說，並非好搭配的鞋款。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

最近天氣愈轉濕涼，不少人開始拿出高筒靴與防水外套來迎擊。不過，有網友表示，日前收到一款朋友贈送的黃靴，本以為穿上後能和F1車神路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）一樣好看，不料實際搭配後卻彷彿「矮了一截」，讓身高170公分的他相當納悶，不解明明與漢米爾頓身高差不多，卻有如此大的差異。貼文一出，也釣出穿搭神人揭露其中關鍵。

一名網友在Dcard發文表示，他今年生日時收到一雙朋友贈送的黃靴，但因為擔心身高無法駕馭，因此一直不敢拿來穿，直到近日看到與自己身高差不多的車神漢米爾頓的長靴穿搭，才鼓起勇氣拿出來試穿，不料一穿後卻發現瞬間變成「55身」，讓他崩潰求救「我到底哪裡做錯了…有人知道問題在哪邊嗎?是褲子的問題還是錢的問題？這種黃靴到要怎搭配…（來自哥布林的求救）」。

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▲原PO分享自己穿靴子的悲劇照。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友紛紛笑稱，「有些風格很強不是一般人能駕馭的來的」、「車神是車神，車神穿藍白拖也是帥」、「男生真的也要學穿搭，不然長得矮已經很可憐，不會穿搭又更慘」、「幫你拍照的人484（是不是）很討厭你？還是你自己架著拍的」、「照片超好笑抱歉，要不要改換長褲啊，你這不是黃靴，換其他靴子感覺也一樣悲劇」。

其中，也有穿搭達人教授秘訣，表示「黃靴無腦穿建議配寬鬆長褲」、「不是黃靴問題，衣長比例沒抓好、上衣下擺不能過長，穿短褲時試著把鞋舌反折露出一部分襪子也讓整體視覺延伸上去」、「翻鞋舌有不同風格，不見得一定要蓋過鞋身，塞在鞋舌內也好看」、「塞褲管看起來比較俐落」。