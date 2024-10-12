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穿瑜珈褲外出「1痕跡超母湯」比私密處還明顯！他尷尬：不敢抬頭看

▲▼天氣 暖冬 炎熱 冬季高溫 變天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO每次看到都覺得很害羞。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

緊身瑜珈褲會讓下半身的身材表露無遺，因此適不適合單穿，一直都是大家討論的話題，一名男網友表示，瑜珈褲超級貼身，身材一覽無遺，不僅私密處很明顯，有些還會露出內褲痕，走在路上看到都會害羞地低下頭，「都不會覺得不好意思嗎？」貼文掀起討論。

男網友在Dcard發文，「為什麼有的女生敢單穿瑜珈褲出門？」瑜珈褲很貼身，一穿上去私密處的形狀一覽無遺，有時遠遠看到有女生穿瑜珈褲走過來，他完全不敢看一眼，「有時候搭車坐著時，還直接站在你面前，整個頭完全不敢抬起來，只能一直低頭滑手機裝忙」。

他表示，就算真的要穿瑜珈褲外出，「可以改穿小丁（丁字褲）嗎？不小心瞄到私密處已經很尷尬了，還要看著很明顯內褲痕，真的也不太雅觀」。他認為，對於有在健身的人來說，可能是想展露自己對身材的自信，「但如果換成是男生穿自行車褲或是潛水衣褲，同樣貼身的褲子走在街上，路人看到直接被嚇死去報警吧？」

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貼文曝光，有網友認為沒什麼，「有色心的人看什麼都是色的」、「我勸少管閒喔」、「不要管別人穿搭啦，美國都這樣穿，沒人會說什麼」、「那男生穿棉褲也是形狀都出來了，不會覺得不好意思嗎」、「有沒有可能就是真的要去健身房？因為我去健身房運動和做瑜珈、爬山也會這樣穿啊」、「單純要去運動吧，不想再帶衣服去換而已，現在都什麼年代了，還要管路人穿搭，也太累了吧」。

不過也有人覺得不妥，「我也覺得超級難看，不太懂穿這種褲子出門的人在想什麼」、「其實我也覺得怪，如果上衣長一點遮住重要部位就還好」。

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