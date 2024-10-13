1穿搭乾淨俐落「台男卻不愛？」　一票怕爆曝關鍵：台灣不適合

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個人穿搭的風格和喜好都不同，有網友就好奇，台灣男生是不是很怕穿襯衫，「一想到穿襯衫就想到上班嗎？不是吧？襯衫也有很多款式的啊！」認為不會穿搭的話，挑襯衫至少看起來不會很隨便。貼文引發議論，就有人秒搖頭，曝光不愛穿的最大關鍵，「台灣的天氣穿襯衫是自找麻煩好嗎。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「台男好像很怕穿襯衫？」文中好奇，台灣男生不太穿襯衫，是不是因為一想到穿襯衫，就想到上班？但他認為襯衫也有很多款式，「對啊！穿得乾淨俐落，雖然不會穿搭，但是也不會看起來隨便，對不對？」

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看到貼文後，許多人紛紛搖頭，「不是穿襯衫就代表會穿搭…穿襯衫也可以很醜」、「你說穿襯衫配牛仔褲球鞋嗎」、「人帥什麼都好」、「襯衫就是比T-shirt緊繃，日常穿自找麻煩」、「我朋友說，我穿格子衫就像乞丐一樣」、「穿黑色襯衫去燒肉店吃飯，起來去洗個手，還被其他桌的叫住要我幫他換烤網XD」、「看臉，自己夠帥蠻愛穿的。」

其中，多數網友直呼，台灣的天氣不適合襯衫穿搭，「熱又緊」、「不舒服，要好看又要燙，很麻煩」、「熱、成熟老氣、領子會泛黃，我都穿短T恤」、「那麼熱的地方不適合襯衫」、「在台灣天氣是一個問題吧…只有冬天是20度以下，春天很勉強25以下，初夏、夏、秋都是30以上，你穿襯衫是要熱死嗎？」