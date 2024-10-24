京華城鼎越開發抗告成功　游淑慧：布局套路很深

▲京華城土地扣押有變數，鼎越開發抗告成功，游淑慧直言鼎越切割「法律斷點布局的套路很深」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦京華城案，認為前台北市長柯文哲等人涉違法圖利讓京華城取得容積獎勵20％，日前向台北地院聲請扣押京華廣場建案土地獲准，鼎越公司提起抗告，高等法院23日撤銷原裁定，發回北院更裁。對此，台北市議員游淑慧表示，果然不幸被她言中，直言鼎越切割「法律斷點布局的套路很深」。

游淑慧臉書發文指出，高院認為京華城公司與鼎越公司各具法人格，原裁定未妥適說明其認定鼎越公司何以屬於《刑法》規定所稱取得犯罪所得之第三人，以及依據為何，也有違誤，鼎越公司提起抗告為有理由。

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游淑慧說，看到這，果然被她不幸言中，鼎越果然用「容獎不是我申請、壞事是京華城公司做的，我們是不同公司跟我無關，」來做切割，法律斷點布局的套路很深。

但游淑慧強調，「鼎越不是第三人，而是當事人」。她說明，2019年鼎越已經購買的地，京華城公司2020年卻還能拿去申請容獎，鼎越當時必然知情且同意。且容獎申請過程，鼎越負責人、代表人為朱亞虎，已坦承參與行賄，朱是當時的法人代表，等同鼎越當年也參與整個容獎申請過程。

游淑慧補充，事成之後，鼎越除支付4.7億給京華城公司，做為其申請容積獎勵投入之分紅分潤。還照單全收京華城公司跟台北市府關於容積獎勵的所有協議。簡單來說，整個過程鼎閱不但知情、參與、同意，最後還因為拿到超額容獎，而支付相對應的利潤。

游淑慧直言，「這樣子的角色難道會是無辜、無知的善良第三者？嚴格來說，負責出面申請的京華城公司更像是白手套。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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