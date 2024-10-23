拆解「華為昇騰910B」驚見管制晶片　台積電切斷供貨通報美商務部

▲華為自2019起被美國列入貿易限制名單。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

半導體研究機構TechInsights日前拆解華為昇騰910B處理器，發現內部晶片為台積電的7奈米製程晶片。對此，台積電表示，2020年9月起就停止向華為供貨，除了緊急切斷向一名可疑客戶供貨之外，也向美國商務部通報。

華為旗下海思（HiSilicon）投入AI晶片自主化研發，2024年推出新一代AI晶片昇騰（Ascend）910B，採用中芯國際的N+2製程，聲稱可以擊敗輝達A100。

對此，據《路透》報導，半導體研究機構TechInsights指出，昇騰910B處理器經拆解後，疑似發現昇騰910B使用台積電7奈米製程。因可能違反美國出口管制，台積電也向美國商務部通報該消息，並開始徹查此事。

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



對此，台積電表示，公司一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，其中包括出口管制法規。在遵循法規的要求下，台積電2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

報導指出，台積電意識到晶片進入華為產品後，於10月中旬停止向一名客戶供貨。目前不知道該晶片是如何流向華為，詳細情況仍待美國商務部調查釐清。

經濟部長郭智輝23日出席「2024台灣電路板產業國際展覽會」表示，台灣廠商需遵守規範，將跟業者進行充分的溝通。