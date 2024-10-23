華為全球最大研發中心落腳上海青浦　3萬員工激租屋市場暴漲

▲華為全球最大研發中心落腳上海青浦，帶動周邊租屋市場房價暴漲。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

華為全球最大研發中心落腳上海青浦練秋湖，3萬多名研發人員將於一年內分批進駐，同時，伴隨華為搬遷的上下游企業也將進駐青浦，帶動青浦及周邊金澤鎮、朱家角，甚至是蘇州等小鎮租屋市場爆火。據了解，周邊城鎮三個月前租金便開始上漲，甚至有房仲收下200多套房待租，看好後續井噴式經濟效益。

《每日經濟新聞》報導，在社交平台上，不少剛從浦東金橋搬到青浦朱家角的上班族，分享著周邊的租房情報。有人本以為能省下不少錢，找了一圈後才發現沒有便宜多少，而且房源越來越緊張。激增的租房需求下，一些村民也聞風而動，將自家老宅改建成公寓，試圖抓住這波家門口的商機。

華為一名工程師小陳（化名）是第一批搬進青浦的員工，他在三個月前到青浦的新辦公室附近租房，沒想到這個決定讓他省下大筆租金。他表示，近兩個月租金漲得很厲害，「自己租下附近村鎮一處民宅，價格為1700元（人民幣，下同）/月，租期一年，房東最近說他後悔了，因為新搬進來的租客租金得付2500元/月。」

據了解，距離華為研發中心較近的華岑佳苑一居室房租金為2100元/月，兩室一廳為4200元/月，房租漲了600至1000元。房仲透露，「我們公司在小區收了200多套房，裝修了一下，基本上都租出去了。沒辦法，租的人太多，房子出租又快，才把價格上調的。」

另一房仲人員透露，公司早就以5000元/月/棟的價格在附近村莊收了20多間民宅，將其翻新改造成公寓，「裝修改造後每個房間能收2000元。」不僅如此，周邊村莊也有不少民宅正進行裝修改造，就是看準這波租屋熱帶來的龐大經濟效益。

上海易居房地產研究院高級研究員鄧喬喬提到，受近期華為從浦東金橋搬至青浦練秋湖研發中心影響，附近金澤、朱家角板塊的租金的確水漲船高，已連漲三個月，「短期內由於房源供應量少，租房需求增加，小區包括鄉鎮的房屋租金還會保持漲勢。」

鄧喬喬提醒，對於短期內裝修出租的房源，租客需要擦亮眼睛，注意避開不肖業者「簡裝房」假冒「精裝房」欺騙消費者的問題發生，「當地監管部門也應該對此加強管理，維護消費者的合法權益。」