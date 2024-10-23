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中國首個手機作業系統　華為「純血鴻蒙」正式發布

▲「華為原生鴻蒙作業系統」（Harmony OS）22日正式發布，成為全球第3大手機作業系統。（圖／取自Huawei Central）

▲「華為原生鴻蒙作業系統」（Harmony OS）22日正式發布，成為全球第3大手機作業系統。（圖／取自Huawei Central）

 文／中央社

中國首個手機作業系統「華為原生鴻蒙作業系統」（Harmony OS）22日正式發布，成為iOS和安卓（Android）後，全球第3大手機作業系統。

綜合科創板日報、澎湃新聞報導，此次發布的原生鴻蒙，即第5代鴻蒙作業系統HarmonyOS NEXT，基於OpenHarmony打造，實現系統核心的自主研發，不再使用安卓的AOSP開放原始碼，因此也不再兼容於安卓應用程式。

由於不依賴國外程式語言和作業系統核心等技術，鴻蒙HarmonyOS NEXT也被稱為「純血鴻蒙」。

華為常務董事、終端業務CEO余承東介紹，HarmonyOS NEXT流暢度提升30%，續航提升56分鐘；連接速度提升3倍，連接設備數量提升4倍，功耗降低20%，很多應用程式一天更新一個版本。

在生態方面，原生鴻蒙可跨手機、平板、汽車座艙等多設備、多場景連接。發布會上，華為展示了互通圖庫、剪貼簿，以及應用程式接續、應用程式內影片投播等跨設備操作。據介紹，華為分享功能無需網路，傳輸1.2GB的文件只需8秒。

發布會上介紹，目前支持鴻蒙系統的設備數量已超過10億，註冊開發者675萬，已有超過1萬5000個鴻蒙應用程式和服務上架。鴻蒙系統辦公應用程式覆蓋中國3800萬多家企業，還有數千政府企業內部辦公應用程式加速上線，余承東稱，「鴻蒙化辦公成為時代的新潮流。」

發布會上，阿里巴巴旗下的智慧辦公平台「釘釘」、螞蟻集團、支付寶、辦公室軟體套件WPS、字節跳動開發的企業協作與管理平台「飛書」等，先後宣布發布其鴻蒙應用程式。

華為也首度將原生AI能力融入作業系統，發布會上，華為發布升級版AI助理「小藝」。在盤古大模型加持下，AI助手小藝具備更強的感知、推理能力。並展示了小藝的圖文識別、圈選查詢、文件重點總結（可直接輸出心智圖）、潤色文案、幫記幫寫、聲音修復等AI功能。

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