彰雲光電弊案！二崙老鄉長再押2月　竹塘鄉代會主席300萬交保　

▲從二崙鄉長鍾東榮家中搜出保險櫃。（圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署偵辦竹塘鄉第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電弊案，首波將雲林二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬；竹塘鄉代會主席林淑女夫妻及江姓光電業者共5人聲押禁見獲准，法院今天召開延押庭，裁定林淑女300萬交保，楊世彬100萬元交保，其餘3人遭延長羈押。

▲竹塘鄉幼兒園光電涉弊案。（資料圖／民眾提供）

檢調查出，竹塘鄉公所於2022年辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，疑遭檢舉工程涉嫌舞弊，彰化地檢署8月20日由檢察官陳鼎文發動搜索行動，動員214人同步搜索48處、動員檢察官多達14人支援，徹夜進行訊問41人、查扣現金727萬餘元。

▲檢方搜出上千萬現金。（資料圖／彰化地檢提供）

檢方首波聲押鍾等5人獲准後，檢察官陳鼎文持續追查，28日再從被告處查扣到950萬元，再聲押2人。兩度搜索中，光是搜出不法獲利現金就有1677萬元，由於全案尚在偵辦中，從何處搜出近千萬，檢方三緘其口，至於從二崙鄉長住處查扣到一個貼有招財進寶「保險箱」，保險箱內放置何物，基於偵查不公開，檢方至今也拒絕透露。

▲從二崙鄉長住家搜出一個保險箱。（資料圖／彰化地檢提供）

檢方聲請延長羈押後，法院今天召開延押庭，法官裁定竹塘鄉民代表會主席林淑女300萬元交保，並限制住居、不得與本案其他共犯或證人接觸；二崙鄉代會主席楊世彬100萬元交保，並限制住居，不得與本案其他共犯或證人接觸；林淑女的蔡姓丈夫、二崙鄉長鍾東榮、江姓光電業者等3人則延長羈押禁見2個月。

▲竹塘鄉公墓涉光電弊案。（資料圖／民眾提供）