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社會 社會焦點 保障人權

綠燈起步切到砂石車正前方...司機沒看到　女騎士捲車底身亡　　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市鳳梨公園前今(23)日發生微型電動機車遭砂石車輾壓、造成62歲何姓女騎士不幸死亡，當時何女從砂石車右側切入車道，砂石車沒看到機車在正前方，直接將人車撞倒捲入車底，等到發現有異狀下車查看，何女已趴臥在車底沒有生命跡象，監視器曝光後引發網友議論。

▲彰化女騎士騎乘電動二輪機車遭砂石車輾壓不治。（圖／民眾提供）

▲彰化女騎士騎乘電動二輪機車從砂石車右側切入車道遭輾不治。（圖／記者爆料網提供，以下同）

這起驚悚車禍發生在今日上午8時42分許，何女騎乘電動機車正要前往醫院做復健，在中山路二段，右轉莒光路口停等紅燈正要起步時，遭砂石車直接輾過，肢體骨折、顱內出血送醫不治，家人收到噩耗後悲痛萬分。

▲彰化女騎士騎乘電動二輪機車遭砂石車輾壓不治。（圖／民眾提供）

從曝光的監視器畫面中，當時女騎士騎乘未懸掛車牌微型電動二輪車，停在劉男駕駛的砂石車右側，綠燈起步時直接橫切入車道，以不到25公里的車速前進，砂石車沒看到機車在正前方，直接撞上將人車捲入車底，何女遭輪胎3次輾壓，趴臥在車底，劉男驚覺車底有異狀，下車查看，女騎士已經沒有動靜。

網友看完影片後議論紛紛，「真的毋湯直接切入車道，一定要遠離大車」，「機車真的不要硬擠」，「切到正前方死角，那來的勇氣」，「道路標線設計有關」；為了避免類似憾事發生，也有人建議，法規上應該強制砂石車在車頭前方裝設防撞感測器，當前方視覺盲區內有大型物體時立即警示。

▲彰化女騎士騎乘電動二輪機車遭砂石車輾壓不治。（圖／民眾提供）

▲彰化女騎士騎乘電動二輪機車遭砂石車輾壓不治。（圖／民眾提供）

警方初步調查，砂石車與電動機車都是綠燈起步，電動機車在前，砂石車在後，砂石車劉姓司機（42歲，未受傷）疑未注意前方狀況而肇禍，全案仍在調查釐清中。

▲彰化女騎士騎乘電動二輪機車遭砂石車輾壓不治。（圖／民眾提供）

▲彰化女騎士騎乘電動二輪機車遭砂石車輾過變形。（圖／民眾提供）

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