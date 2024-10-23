去復健被砂石車輾死！弱智兒才過世...心臟又開刀　彰化婦超可憐

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村鄉1名62歲何姓女子，今日騎乘電動機車前往醫院復健，在中山路二段，右轉莒光路口停等紅燈正要起步時，疑因視線死角，遭後方砂石車直接輾過，傷重不治。當地村長指出，該名婦人丈夫、兒子這幾年相繼過世，她自己也因心臟瓣膜開刀手術復原、家中僅剩女兒，村民得知她的狀況後，紛紛幫助她透過資源回收維持生計，沒想到她竟意外喪生，實在讓人難過。

▲女騎士遭砂石車輾過身亡。（圖／記者爆料網提供）

這起死亡車禍發生在今日上午8時42分許，何女腳受傷，上午從大村鄉山腳路家中，騎乘電動機車到員林要做復健，行經到中山路2段，要右轉莒光路口時，後方砂石車未注意、視線死角將她連人帶車輾入車底，肢體骨折、顱內出血傷重不治。

▲女騎士遭砂石車輾過身亡。（圖／民眾提供）

噩耗傳回到村內，村民非常不捨，紛紛表示，何女是一名堅強善良又樂觀的女子，際遇坎坷，丈夫幾年前因病過世、弱智兒去年也往生，目前與女兒住在老家平房內，她自己身體也不好，之前才因心臟瓣膜開刀，村民們看得相當不捨，紛紛留家中回收物讓她撿拾維生，如今又因為腳傷需要復健，需要從大村騎電動車到員林，沒想到竟在前往醫院途中發生意外，留給家人和鄰居無盡的悲痛。

▲電動機車遭砂石車輾碎。（圖／民眾提供）