國會電梯狀況多立委心驚驚　韓國瑜憂「大怒神」再現下令全面檢修

▲民進黨立委邱志偉受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋殯儀館昨（22日）發生「大怒神」貨梯墜落意外，導致3名員工受傷。而立法院電梯過去也常發生意外，立法院長韓國瑜今也下令全面巡檢。綠委邱志偉受訪時表示，立院電梯常常發生一些狀況，還有一次「大怒神」、晃一下就停了，類似經驗其他委員也有感受到，這問題不是一天兩天，印象中已經兩三年了，自己也很疑惑，這就是一個電梯的小問題，為何會困擾那麼久？

立法院副秘書長張裕榮今日上午表示，目前全面檢修立法院的電梯安全系統，就是希望在會期當中讓每一個委員都能安心來開會，這也是院長特別指示，因為昨日在新北市板橋殯儀館的電梯系統可能出現了一些狀況，所以韓希望整個立法院區都非常平安。

對此，邱志偉表示，立法院電梯包含院區、研究大樓還有青島館，自己在中興大樓六樓，每天都要使用那幾部電梯，自己只覺得命運多變、常常發生一些狀況，還有一次「大怒神」、晃一下就停了，類似經驗其他委員也有感受到。

邱志偉也認為，應該要全面檢視，讓來立院開會的這些官員、陳情的鄉親、立委的幕僚或是委員本人，有一個安全搭電梯的環境比較重要，也應該要重視，這問題不是一天兩天，印象中已經兩三年了、換好幾次電梯了。

對於立院電梯狀況，邱志偉坦言，自己也很疑惑，這就是一個電梯的小問題，為何會困擾那麼久？而且這是國會，國會的研究大樓居然會有這種匪夷所思的日常設備問題，這不應該發生。

邱志偉透露，立法院常常維修也比較難等，難等沒關係，還可以運動走一下樓梯，但不要再發生故障，這攸關人命的問題很重要，若真的有倒塌等狀況，非常危險。