曝這2句非「常態」是「變態」　陳昭姿籲黃捷：一起完善人工生殖法

▲立委陳昭姿。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

爭取開放「代理孕母」的民眾黨立委陳昭姿與民進黨立委黃捷隔空槓上，陳昭姿批行政院性平會長期聘任態度偏激、心理變態委員，遭黃捷質疑言論歧視；使陳昭姿23日嗆黃「推女同借精生子也是實現個人利益嗎？」黃捷則說自己本意是溝通。對此，陳昭姿23日下午說明有些人對不孕症患者說的話，讓她覺得非「常態」而是「變態」，但也喊話黃捷一起完善人工生殖法。

陳昭姿23日下午在臉書發文表示，「我一輩子在醫院服務，在我的認知當中，對於病患具有同理心應是身為人的『常態』，所以當有人對不孕症患者說『不孕不是病，為什麼會痛苦？』；當有人對子宮發育不全而希望尋求代孕的女性說『代孕是覬覦別人的子宮』，這些話已非我認知中的『常態』而是『變態』，這樣算謾罵、算人身攻擊嗎？如果黃捷認為是，那我也只能尊重彼此價值觀差異」。

陳昭姿指出，自己相當認同黃捷今天說的「面對代孕議題，女性彼此不是敵人，是合作的隊友」，很欣慰黃捷有這樣的想法，所以面對國內上千位病友，仍在引頸期盼政府、立院能看到他們無法生育的痛苦，「我們一起來合作在這個會期修人工生殖法，建立完整的代孕制度，一起協助不孕患者、單身者、男同志、女同志，讓他們都能實現心目中幸福家庭的樣貌吧」。

陳昭姿說，賴清德2002年擔任立委時說過，「捐精、捐卵及代孕應是設立『人工生殖法』的重要所在，如果這幾個方面沒有完整合理的規劃，則將失去立法意義。」所以謝謝黃捷善意回應，一起努力完善「人工生殖法」，賦予完整的立法意義吧，不要擱置任何一個群體、不要脫鉤處理、不要再等下個30年，共勉之。