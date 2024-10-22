控真主黨「5億現金、黃金」藏地窖　以色列空襲貝魯特醫院28死傷

▲ 黎巴嫩貝魯特南郊被以色列轟炸，上空瀰漫濃煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方21日空襲黎巴嫩貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh）沙赫爾（Sahel）醫院周邊，指控真主黨將5億美元現金與黃金藏在醫院下方地窖。儘管以軍承諾不會襲擊醫院建築，在另一間醫院附近的空襲仍造成至少4人死亡。

根據《衛報》，以軍稱真主黨將大量美鈔及黃金藏在沙赫爾醫院地窖裡，9月底喪命的真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）過去也曾藏身於此，但院長阿勒梅（Fadi Alame）反駁，以色列說法是不實指控，強調這間醫院只有「手術室、病患與太平間」。

以色列不久後向達希耶居民預告，將開始攻擊附近地點，要求遠離至少500公尺，但不會攻擊醫院建築。空襲約一小時後開始，整個貝魯特都能聽見爆炸巨響。

其中一起攻擊發生於黎巴嫩最大公立醫院哈菲克哈里里大學醫院（Rafik Hariri University Hospital）入口處，包括一名兒童在內至少4人喪生，另有24人受傷。醫院遭到嚴重破壞，儘管仍持續收治患者，傷亡人數恐怕還會上升，因為救援人員仍在挖掘建築殘骸，尋找可能遭埋的受害者。

黎巴嫩衛生部譴責以軍攻擊該國2間最大醫院，且自雙方一年前開始交戰以來，已有至少115名醫護及緊急服務人員死於以軍砲火。這也是貝魯特連續第二天遭到猛烈轟炸，此前以軍20日晚間對真主黨有關的金融機構發動逾15次空襲。

與此同時，美國國務卿布林肯21日啟程出訪以色列及中東鄰國，是他自去年10月以哈開戰以來第1趟中東行，目的是推動加薩停火談判，並尋求黎巴嫩衝突解決方案。