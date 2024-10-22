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美情報外洩曝光「以色列報復計畫」　伊朗：拜登默許攻擊

▲▼伊朗飛彈來襲，以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截。（圖／路透）

▲伊朗飛彈來襲，以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國發生重大機密外洩事件，一份疑似針對「以色列攻擊伊朗」的情報評估文件，如今在網路上瘋傳，引起華府內部調查。與此同時，伊朗向聯合國表示，拜登政府默許並且支持以色列對伊朗的攻擊。

這份文件標註日期是10月15和16日，也是美國與其「五眼聯盟」盟友，也就是澳洲、加拿大、紐西蘭、英國才能獲取的最高機密。內容顯示，以色列正在準備攻擊伊朗，根據國家地理空間情報局（NGA ）資訊，以色列正在四處運送彈藥，國安局（NSA ）也概述以色列空軍演習內容，包括使用空對地飛彈。

CNN指出，這份文件也暗示了以色列一直拒絕公開證實的事情，那就是以色列擁有核武。根據內容，美國情報尚未看到任何跡象顯示，以色列計畫對伊朗使用核武。

▲▼2023年9月20日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統拜登在紐約會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年9月，納坦雅胡與拜登在紐約會面。（圖／達志影像／美聯社）

這份機密文件由Telegram帳號「中東觀察者」（Middle East Spectator）發布，18日開始在網路上流傳。3名知情人士表示，華府正在調查這次洩密事件，其中一人證實了文件的真實性。

這次機密外洩發生在美以關係極其敏感的時刻，而且必然會激怒以色列。中央情報局（CIA）退休官員、前國防部副助理部長穆洛伊（Mick Mulroy）認為，不僅是2國之間的信任被破壞，雙邊的未來協調也可能面臨挑戰。

另據路透社報導，伊朗駐聯合國代表團21日致信聯合國安理會表示，根據拜登上周在德國的發言，他已經「默許並且明確支持以色列針對伊朗的非法軍事入侵。」這位美國總統當時表示，他了解以色列將在何時、以及如何回應伊朗10月1日的飛彈攻擊，但拒絕說明細節。

伊朗在信中表示，不論是煽動與促使以色列對伊朗展開任何侵略行為，或者對區域及國際和平穩定造成災難性後果，美國都必須對他們可能扮演的角色承擔「全部責任」。

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