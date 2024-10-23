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花蓮農粉幣延長發放至11月底　農業部加碼推250元市集券

▲▼花蓮縣金針花季將正式開跑，赤柯山與六十石山將陸續開滿金黃色金針花。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

▲農粉幣延長發放至11月底，使用期限延至12月15日。（圖／花蓮縣政府提供）

記者楊惠琪／台北報導

為振興花蓮觀光，農業部原訂7月1日起至10月底發放70萬份、每份面額250元的農粉幣，但受到颱風和豪雨影響，截至昨天僅發出6成多、約45萬張，發放情況不如預期。農業部農村發展水保署今（23日）宣布，農粉幣發放期限延長至今年11月30日，使用期限延長至12月15日，另與花蓮縣政府合作，在實體農業市集加碼推出「農粉市集券」。

農業部投入1.75億元協助花蓮振興觀光與農業發展，發放70萬張250元面額的農粉幣，領取方式有二：第一是到花蓮遊玩，註冊加入農業易遊網會員登入後並開啟定位，即可領取，領幣後7天內到花蓮轄內農粉幣合作業者處抵用消費；第二類到指定電商平台「從心出花2.0」花蓮專區單筆消費滿千元送1張農粉幣，還可累送。

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農業部說明，此次延長發放是以第一類領取方式為主，延至11月30日止，兩類領取方式最後兌換期限均為今年12月15日，同一個會員在第一類及第二類可分別依發送條件領取、使用，領取後可在花蓮合作的實體商家購買農特產品、參加農業體驗活動（包括農事、生態導覽、餐飲及套裝行程等）、門票或伴手禮等。消費時只需出示農粉幣條碼，由業者掃描後即可抵扣消費金額，使用限一次且不得找零。

農業部提醒，民眾開啟手機定位領取第一類農粉幣後，若超過7日期限未使用，系統將自動回收，民眾可於下次回訪花蓮時，再次登入領取。逾期未使用的第二類票券，系統則直接回收。

農業部表示，為擴大民眾消費動能，與花蓮縣政府攜手合作，在11月30日前於特定農特產品市集活動期間發送「農粉市集券」，民眾現場消費滿500元，即可至服務台領取250元面額的市集券，消費越多回饋越多。相關活動資訊可上活動官網查詢。
 

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