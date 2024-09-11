花蓮訂房率低「自由行補助7成還沒用」 業者看好：明年國旅回溫

▲花蓮9到11月沒有連假與活動，業者預估平均住房率僅15至18%。（示意圖／福容大飯店花蓮店提供）

記者蔡亞樺／台北報導

近期地震、颱風重創花蓮觀光產業，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今（11日）指出，9至11月沒有連假跟活動，平均訂房率僅15%至18%，自由行住宿補助才使用3分之一，交通部已研議10月29日至11月6日公益演唱會提高補助，刺激觀光；飯店業者認為，今年大家都選擇出國，但明年國旅市場回溫，恢復到正常。

觀光署6月推動「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」，補助自由行、團體旅遊住宿，9月至11月加碼推出「重遊花蓮一來再來」方案，每房最高補助1000元，每月皆可使用1次優惠；團客入住花蓮則最高補助2萬元。

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張琄菡表示，今年7月訂房率僅25%，相較往年同期85%大幅降低，8月訂房率僅20%，較去年同期80%更是明顯下降，9至11月沒有連假跟活動，預估平均也只有15%至18%。

張琄菡說，觀光署自由行住宿補助名額提供82萬人次，至目前執行3、4個月的時間，僅23萬人次使用，使用名額才3分之一，將近7成名額還沒用。她強調，旅遊安全信心才是要爭取的重點。

交通部長陳世凱昨前往花蓮與觀光業者座談，張琄菡表示，部長座談時有提到，研議10月29日至11月6日花蓮舉辦公益演唱會期間，調高自由行補助，例如增加補助天數或每日加碼500元，希望民眾到花蓮不只待一天。

張琄菡說，東部鐵公路一再中斷，不少旅客從高雄南迴到台東就不再前往花蓮，或旅客擔心到花蓮就回不去，希望觀光署能提供外國散客協助在鄰近縣市住宿的補助，避免旅客旅遊遇上道路中斷，可就近安置住宿。

張琄菡說，昨天也跟交通部反映，目前飛往花蓮的航班僅立榮航空每周四至周日，希望維持每天有固定航班，也請華信航空協調大飛機執飛。在海運部分，由於藍色公路已中斷很長時間，海運購置需要較長時間，短期希望先從航空著手。

▲國內13家飯店及格上租車組成的菁鑽聯盟，推出限量2000張3500元貴賓券優惠。（圖／記者蔡亞樺攝）

此外，國內13家飯店及格上租車組成的菁鑽聯盟，推出限量2千張的3500元貴賓券優惠，即日起至10月31日可享有實惠住宿價格，與租車36小時暢遊，推廣國旅，鼓勵國人留在國內旅遊。

菁鑽聯盟秘書長暨劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑表示，今年很多人出國，大陸團客也沒來，國旅受到影響，但台灣飯店品質價格都很好，他認為明年國旅就會恢復，去年疫情剛開放，大家來不及準備，所以選擇今年出國，明年應該就不會，選擇在國內旅遊。