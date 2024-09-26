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花蓮縣政府攜手國際星級酒店振興花蓮觀光　推動在地人文地景打造國際觀光友善城市

▲▼ 花蓮觀光,英迪格酒店,秀泰集團,IHG,國際旅宿,傅崐萁。（圖／資料照）

▲左三起IHG洲際酒店集團大中華區首席企業事務及戰略關係官陸海清、觀光處長余明勳、立委傅崐萁、秀泰集團董事長廖治德、秀泰集團總經理廖偉銘 、IHG洲際酒店集團大中華區CEO Daniel Aylmer。

地方中心／綜合報導

歷經0403強震衝擊花蓮觀光產業，如今迎來新曙光和新氣象，秀泰集團與洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts）斥資10億，將於2025年在花蓮縣新城鄉打造「花蓮英迪格酒店」，9月25日於台北舉行簽約儀式，立法院國民黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚指派出席的縣政府觀光處長余明勳以及產官學人士到場見證盛會，期待共同攜手振興花蓮觀光產業，引領國際品牌進駐花蓮深耕，推動國際觀光旅遊發展。

秀泰集團總經理廖偉銘表示，「花蓮英迪格酒店」選址新城鄉，占地面積約2.6公頃，是首座結合在地農業、鄉土人文的國際頂級旅宿，外觀設計以自然美景與現代建築相結合，展現清新雅致的風格。將打造全球旅客心目中的獨特目的地，並攜手花蓮縣政府共同推動觀光振興，期望為花蓮當地帶來嶄新的國際旅遊體驗，重新激發這片美麗土地的潛力與活力。

IHG洲際酒店集團大中華區CEO Daniel Aylmer提到，花蓮擁有非常迷人的自然風光和獨特的景觀，此次酒店的設計結合城市鄰里文化，融入在地聲音、景觀、風味等特色，呈現在地美麗的視角，打造全新的觀光旅遊目的地，除了讓賓客有耳目一新的感受外，也期盼酒店的開幕能為花蓮注入更多的活力。

總召傅崐萁致詞表示，他相當欽佩秀泰集團董事長廖治德為花蓮帶來重要貢獻，從早年推動複合式的影城生活體驗，並且跨足溫泉生態渡假村，二十多年深耕花蓮，帶來國際格局的視野與高度。秀泰集團今年更跨足國際星級酒店，與全球兩大集團之一IHG洲際酒店集團合作，興建花蓮英迪格酒店，融合花蓮在地風情，展現英迪格一貫頂級水準，引領震後觀光新契機，更是花蓮邁向國際觀光的推動者。

傅崐萁強調，花蓮歷經地震考驗和試煉，花蓮人不畏艱難堅強的挺過來，立法院也會要求交通部及相關單位，特別注重花蓮對外鐵公路交通系統的穩定和安全，讓所有鄉親和旅客都能平安的回家、放心的旅遊，也歡迎大家善用加碼的旅遊補助，把握時機到花蓮來，看看更美麗嶄新的人文風景！

代表縣長徐榛蔚致詞的觀光處長余明勳表示，很高興今日能到場見證歷史性的一刻，也期待透過縣府、秀泰集團、洲際集團三方共同合作，能提升花蓮縣整體觀光旅遊產業服務品質，讓花蓮成為國際級的度假勝地。徐縣長秉持「永續花蓮」的施政理念，推動有機農業、有機生活、有機觀光，與英迪格酒店結合在地農業、人文和頂級旅宿體驗的理念不謀而合，該酒店的落成將大力提升地方觀光競爭力，並為震後復甦注入新活力，象徵花蓮邁向國際觀光城市的嶄新階段。

今日出席貴賓包含秀泰集團董事長廖治德、秀泰集團總經理廖偉銘 、IHG洲際酒店集團大中華區CEODaniel Aylmer、大中華區首席企業事務及戰略關係官陸海清、大中華區酒店開業副總裁陳昌群、大中華區華南地區運營副總裁Michael Hoe Knudsen、大中華區開發總監陳智威、大中華區資深酒店設計經理王家瑋、立法委員傅崐萁、花蓮縣政府觀光處長余明勳等人到場共同見證。

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