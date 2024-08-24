颱風攪局「花蓮農粉幣」僅發出4成　農業部再祭加碼抽獎活動

▲農粉幣發放近2個月，尚有40萬份還沒發出。（圖／花蓮縣政府提供）

記者楊惠琪／台北報導

為振興花蓮觀光，農業部從7月1日起至10月底發放70萬份、每份面額250元的農粉幣，7月初剛上路時，吸引民眾爭搶，一度系統大當機，但後來受到颱風和豪雨攪局，上路快2個月，共發出約30萬份，僅發出4成左右。農業部指出，正值花蓮金針花海季，建議民眾把握暑假最後假期，到花蓮出遊領取優惠。

農業部投入1.75億元協助花蓮振興觀光與農業發展，從7月1日起至10月31日發放70萬張農粉幣，每張面額250元，民眾到花蓮遊玩，以手機定位即可領幣使用，或在指定電商平台消費滿千送1張，還可累送，使用農粉幣必須在11月底前至花蓮店家進行實體消費才能核銷。

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農業部農村發展及水土保持署組長楊欣佳表示，截至8月20日為止，70萬份農粉幣共發出30萬張，已核銷使用26.4萬張，剛上路前3周兌領情況踴躍，每周都有6至7萬份水準，後來受到凱米颱風和豪雨影響，從7月最後一周開始，每周僅有2.5萬張，目前尚有約40萬份未發出。

楊欣佳指出，目前正值花蓮金針花季，尤其氣候穩定、花蓮交通也搶修完畢，農粉幣將持續發放至10月31日，歡迎民眾到花蓮出遊。但若屆時農粉幣未發放完畢，將再評估後續調整方案。

楊欣佳說，到花蓮出遊除了可使用農粉幣外，還可參加加碼抽獎活動，於8/31、9/30、10/31分3梯次抽獎，針對已使用花蓮振興農粉幣的民眾，將有機會再獲得10張農粉幣（價值2500元）。相關領幣、使用與抽獎方式，可到「農業易遊網」的「花現農粉，從心出花2.0」網路專區查詢使用方式。



