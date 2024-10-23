地景劇場擠爆鹽田　台南北門平安鹽祭接力登場

▲「優人神鼓」《聽海之心》地景劇場，吸引數千名觀眾擠爆，接下來鯤鯓王平安鹽祭即將在10月26、27日登場，屆時現場會發送限量版本平安祈福鹽，歡迎屆時索取。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

眾所矚目的「優人神鼓」《聽海之心》地景劇場，日前傍晚在北門井仔腳瓦盤鹽田登場，吸引數千名觀眾擠爆鹽田周圍，接下來鯤鯓王平安鹽祭即將在10月26、27日登場，井仔腳也已準備大量天然海鹽運送到鹽祭會場，屆時現場將會發送限量版本的平安祈福鹽，歡迎前來共襄盛舉！

「優人神鼓」《聽海之心》地景劇場，演出一開始由晉基建設廖淑芬董事長以台語吟誦「與你共舞」詩句，傳達人與天地、與生命的共感，再由優人神鼓帶來五段精彩演出，以地為幕、天光為景，震撼鼓聲展現出海、天、地、人，殊途同歸的心音，搭配夕陽鹽田絕美景色，獲得群眾熱烈好評。

台南市副市長葉澤山、民政局局長姜淋煌、農業局代理局長陳仲杰、雲嘉南風景處許宗民處長、井仔腳瓦盤鹽田經營團隊台灣守護文創陳仁昌董事長、晉基建設廖淑芬董事長…以及多位民意代表都親自蒞臨參與，創造難能一見的熱鬧場面。

在地深耕的晉基建設為了傳承台灣無形文化，在2014年創立台灣守護文創，決心將荒廢的井仔腳瓦盤鹽田回復過往樣貌，短時間內，成功將曬鹽產業重現，這段傳奇歷程也獲得國際評選為「世界百大永續故事最佳案例」的殊榮。為了發揚「鹽」的文化價值，台灣守護文創發願協助南鯤鯓代天府舉辦「鯤鯓王平安鹽祭」，將井仔腳鹽田所生產的鹽，敬獻給南鯤鯓代天府，供做祭典使用，祭典加持後的鹽具有淨化避邪的福庇，將之精美包裝成「平安祈福鹽」，目的是將神明福庇擴大分享給更多需要的人。

地景劇場演出前限量提供500份「平安祈福鹽」打卡禮，短短時間就贈送完畢，向隅群眾紛紛敲碗想再索取，台灣守護陳仁昌董事長表示，今年度的鯤鯓王平安鹽祭即將在10月26、27日登場，井仔腳也已準備大量天然海鹽運送到鹽祭會場，屆時現場也會發送另一款限量版本的平安祈福鹽，歡迎前來共襄盛舉！

「鹽」自古以來即有避邪功能，海鹽吸收日月星辰的精華，形成天然的靈氣結晶。「鯤鯓王平安鹽祭」是全世界最大且唯一結合「王爺信仰」與「鹽業文化」的國際級祭典活動，在優人神鼓「聽海之心地景劇場」圓滿成功之後，晉基建設、台灣守護文創、晉基守護教育基金會，誠摯邀請大家在10月26、27日蒞臨台南西濱，遊賞井仔腳瓦盤鹽田、參與平安鹽祭，認識台灣獨一無二的文化與美景。