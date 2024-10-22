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串燒4串420元他罵「誰買誰盤子」！台南經發局查核結果出爐

▲燒烤,碳烤,串燒,小吃,夜市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲民眾向台南某間串燒店訂餐，4串肉串價格超過400元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台南一位民眾先前向某串燒店訂餐，訂了4支串燒，結果價格超過400元，讓他傻眼直喊「誰買誰盤子。根本土匪吧」。事件在網路上引發討論後，台南市經發局、衛生局人員也主動前往查訪，發現店家有明確標示價格，會尊重市場機制、消費者選擇。

這位民眾日前向台南一間串燒店訂餐，一共購買了4串肉串，結帳時發現價格為420元，讓他十分傻眼，於是上網發文稱「誰買誰盤子。根本土匪吧」，認為這種物價已經比肩墾丁大街。

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貼文發布以後，受到了許多討論，不過網友們對此則持不同意見。有些人認為價格相當昂貴，也有人緩頰，店家若有明標價碼，那麼是否要消費，就是消費者的選擇，畢竟店家已有盡到告知義務。

根據《中時新聞網》報導，台南市府經發局得知消息，22日與環保局人員一同上門查訪，發現店家有明確標示價格，食品衛生的方面，則是請店家補充接觸食材員工的健檢資料。

經發局認為，由於民眾消費的地點是居酒屋，除了食材成本以外，還有店租、水電費等費用，所使用的食材品質不同，也是影響價格的因素，會尊重市場機制、消費者選擇。

對此，店家則相當低調，不願多作評論，只說店內都有明確標示價格。

 
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