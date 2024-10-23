19歲女員工離奇陳屍「大型烤箱」內！　Walmart急暫停營業

▲連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）傳出員工死亡意外。（示意圖，非事發地點／記者廖婕妤攝）



記者張方瑀／綜合報導

連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）傳出員工死亡意外，有一名年僅19歲的員工被發現陳屍在賣場裡的步入式烤箱（walk-in oven）裡，死因不明，目前賣場已暫停營業，等待進一步調查。

根據《華盛頓郵報》報導，這起事件發生在沃爾瑪位於加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）的分店，警方於當地時間19日晚間9時30分左右接到通報，隨後在烘焙部門的步入式烤箱內，發現了19歲女員工的遺體。

19-year-old Walmart employee found dead after getting trapped inside walk-in oven at the store's bakery ????????????️ pic.twitter.com/Mv7mvG9bjZ — My Mixtapez (@mymixtapez) October 22, 2024

警方指出，目前尚未確認該女子的死亡原因，「這是一項複雜的事件，涉及多個合作機構，可能需要相當長的時間進行調查。」沃爾瑪發言人表示，該分店在警方調查期間將暫時關閉。

《福斯新聞》報導指出，死者是當地錫克教（Sikh）社區的成員，當地海事錫克教協會（Maritime Sikh Society）證實，死者和她的母親來自印度，並於3年前移居加拿大，目前已與死者家人取得聯繫，「這是一個非常悲慘的事件，大家都感到極為痛心，我們正在等待警方調查結果。」