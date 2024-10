19歲女員工離奇陳屍「大型烤箱」內！　Walmart急暫停營業

▲連鎖賣場沃爾瑪(Walmart)傳出員工死亡意外。(示意圖,非事發地點/記者廖婕妤攝)



記者張方瑀/綜合報導

連鎖賣場沃爾瑪(Walmart)傳出員工死亡意外,有一名年僅19歲的員工被發現陳屍在賣場裡的步入式烤箱(walk-in oven)裡,死因不明,目前賣場已暫停營業,等待進一步調查。

根據《華盛頓郵報》報導,這起事件發生在沃爾瑪位於加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)的分店,警方於當地時間19日晚間9時30分左右接到通報,隨後在烘焙部門的步入式烤箱內,發現了19歲女員工的遺體。

