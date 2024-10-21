美加軍艦穿越台灣海峽　中共派14軍機、12共艦出海！23日再射火箭

▲美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）20日聯袂穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍上周完成「聯合利劍B」軍演後，美國、加拿大軍艦在20日聯袂穿越台灣海峽。對此，我國防部21日也公開中共解放軍昨日（20）的軍事動態，偵獲共機14架次、12艘次共艦；另外，也掌握中共將於23日發射火箭，估計會經過我國ADIZ（防空識別區 Air Defense Identification Zone）。

根據日本共同社報導，美軍第7艦隊20日表示，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）20日聯袂穿越台灣海峽。

我國防部今（21）日也證實，美國及加拿大軍艦各乙艘昨日起由南向北，駛經台灣海峽。軍方強調，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

另外，我國防部也公開中共解放軍昨日（20）的軍事動態，偵獲共機14架次，其中有7架次逾越海峽中線，進入西南空域；另有共艦12艘次，持續在台海周邊活動。我軍則運用任務機、任務艦及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

同時，國防部也揭露，中共預計在10月23日從西昌衛星發射中心發射火箭，方向為西太平洋，估計會經過我國ADIZ。