　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美加軍艦穿越台灣海峽　中共派14軍機、12共艦出海！23日再射火箭

▲▼美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）20日聯袂穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

▲美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）20日聯袂穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍上周完成「聯合利劍B」軍演後，美國、加拿大軍艦在20日聯袂穿越台灣海峽。對此，我國防部21日也公開中共解放軍昨日（20）的軍事動態，偵獲共機14架次、12艘次共艦；另外，也掌握中共將於23日發射火箭，估計會經過我國ADIZ（防空識別區 Air Defense Identification Zone）。

根據日本共同社報導，美軍第7艦隊20日表示，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）20日聯袂穿越台灣海峽。

我國防部今（21）日也證實，美國及加拿大軍艦各乙艘昨日起由南向北，駛經台灣海峽。軍方強調，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

另外，我國防部也公開中共解放軍昨日（20）的軍事動態，偵獲共機14架次，其中有7架次逾越海峽中線，進入西南空域；另有共艦12艘次，持續在台海周邊活動。我軍則運用任務機、任務艦及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

同時，國防部也揭露，中共預計在10月23日從西昌衛星發射中心發射火箭，方向為西太平洋，估計會經過我國ADIZ。

ET快訊
快訊／台銀黃金存摺再刷天價！　今年來漲逾37%
潭美颱風24小時內生成！　日氣象廳預測路徑曝
麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征
快訊／卓榮泰解析「點菜說」　惡例不可開！向在野表達有退讓
快訊／台灣海峽規模4.3地震　台中、彰化有感
台灣民意基金會民調／綠支持度重挫至31.1%　藍白聯手勝6.
快訊／詐10億西班牙男遣返回台　移民署曝下一步

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

南非逼我遷代表處　林佳龍喊據理力爭：已成立應變小組

卓榮泰「點菜說」暗喻倒閣？　賴士葆：讓國人看清賴政府鬥雞性格

美加軍艦穿越台灣海峽　中共派14軍機、12共艦出海！23日再射火箭

卓榮泰「點菜說」引熱議　洪孟楷酸不知所云：想再拗一頓點水樓？

快訊／卓榮泰解析「點菜說」　惡例不可開！向在野表達有退讓

林佳龍揭「總和外交」初步成果　加強反制中國扭曲聯大2758號決議

台灣民意基金會民調／綠支持度重挫至31.1%　藍白聯手還勝6.8個百分點

卓榮泰「點菜說」暗喻倒閣？　許宇甄：寶寶委屈可自行請辭下台

太陽花領袖魏揚結婚了！　母親楊翠恭喜：大開心

柯文哲押看守所、柯爸進加護病房　沈富雄大嘆：柯家很苦

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

南非逼我遷代表處　林佳龍喊據理力爭：已成立應變小組

卓榮泰「點菜說」暗喻倒閣？　賴士葆：讓國人看清賴政府鬥雞性格

美加軍艦穿越台灣海峽　中共派14軍機、12共艦出海！23日再射火箭

卓榮泰「點菜說」引熱議　洪孟楷酸不知所云：想再拗一頓點水樓？

快訊／卓榮泰解析「點菜說」　惡例不可開！向在野表達有退讓

林佳龍揭「總和外交」初步成果　加強反制中國扭曲聯大2758號決議

台灣民意基金會民調／綠支持度重挫至31.1%　藍白聯手還勝6.8個百分點

卓榮泰「點菜說」暗喻倒閣？　許宇甄：寶寶委屈可自行請辭下台

太陽花領袖魏揚結婚了！　母親楊翠恭喜：大開心

柯文哲押看守所、柯爸進加護病房　沈富雄大嘆：柯家很苦

外公還在度假！是否「同意」用車成關鍵　11／1前未到案將遭拘提

學團促簡化生理用品領取程序　籲教育部補助經費訂指引

準潭美「他驚下周有望颱風假？」　大票人曝真心話：拜託別放了

勇士3年12.5億續約22歲後場新星　穆迪熱身賽三分命中率近4成

台銀黃金存摺刷2825元天價　今年來漲逾37%

南非逼我遷代表處　林佳龍喊據理力爭：已成立應變小組

四方電巴欠薪停業...遭扣押公車9輛莫名燒毀　驚悚烈焰畫面曝

81歲拜登任期倒數！4年政績一次看　大力援以助烏、撤軍阿富汗惹議

老闆超狠泡菜小黃瓜狂塞！台中最神祕臭豆腐餐車　外皮酥香湯汁多

川普衝擊要來了！谷月涵：選後美股有「4大利多」　還有漲幅可期待

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

柯文哲押看守所、柯爸進加護病房　沈富雄大嘆：柯家很苦

太陽花領袖魏揚結婚了！　母親楊翠恭喜：大開心

台北旅展15家Buffet優惠餐券

台灣民意基金會民調／綠支持度重挫至31.1%　藍白聯手還勝6.8個百分點

卓榮泰「點菜說」　黃國昌嗆失格

柯父病重！蔡壁如：柯文哲18日已去探望

總預算案如點餐僵局　卓榮泰深夜發文

民眾黨10／27集結愛國東路

快訊／卓榮泰解析「點菜說」　惡例不可開！向在野表達有退讓

獨／柯文哲已知父病危　上週五赴台大探視

柯文哲、吳宗憲坐很遠　白委還原花蓮行

北市批洪申翰造謠只為「政治利益」

蔡英文訪歐返國　王定宇盤點成果：中國戰狼外交明顯失效

更多熱門

相關新聞

美加兩軍艦穿行台海 解放軍東部戰區批：滋擾攪局

美加兩軍艦穿行台海 解放軍東部戰區批：滋擾攪局

解放軍聯合利劍B軍演結束後數日，美國及加拿大兩艘軍艦昨（20）日穿行台海，引起各方關注。對此，解放軍東部戰區於凌晨3時許緊急回應稱，東部戰區組織海空兵力全程跟蹤警戒，依法依規處置。此外，發言人李熹強調，「美、加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

美國「極機密情報」外洩　暗示以色列有核武

美國「極機密情報」外洩　暗示以色列有核武

美國小島碼頭「連接橋坍塌」至少7人死亡

美國小島碼頭「連接橋坍塌」至少7人死亡

美國密西西比州爆校園槍擊案　釀3死8傷

美國密西西比州爆校園槍擊案　釀3死8傷

死刑犯「注射毒藥」找不到靜脈！連插8針急喊卡

死刑犯「注射毒藥」找不到靜脈！連插8針急喊卡

關鍵字：

中共共機共艦解放軍美國加拿大

讀者迴響

熱門新聞

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

柯佳嬿真的跳16蹲了

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面