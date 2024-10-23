北韓派遣精銳部隊赴俄參戰　烏克蘭證實：首批將抵庫斯克州

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

目前愈來愈多證據顯示，北韓（朝鮮）向俄國派遣精銳部隊，包括一名親俄軍事部落客公開北韓國旗在烏東戰場飄揚的照片。在此之際，烏克蘭情報當局首腦透露，如今北韓精銳部隊的部分兵力，最快將於當地時間23日抵達遭烏軍突襲的庫斯克州。

根據《韓聯社》，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）於當地時間22日接受美國軍事領域媒體《The War Zone》的採訪時透露，「我們目前正在等候，（北韓軍）第一批部隊預計將於明天抵達庫斯克州」，而一旦北韓軍首批部隊確定部署庫斯克州前線，可能將投入抵禦烏軍攻擊的作戰行動。

布達諾夫表示，「究竟北韓軍部隊的兵力規模為何、究竟配備何種軍事裝備，目前這個時間點仍未有足夠情報能夠從中知悉。儘管如此，應該在一、兩天以後我們就能夠知道了」。

▲▼南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器、短程彈道飛彈KN-23之殘骸。（圖／大韓民國國家情報院）

不過對於北韓派遣部隊前往俄國等其他相關情報，布達諾夫並未透露過多鉅細靡遺的背景或情況。據悉，原屬俄國的庫斯克州與烏克蘭東北部的蘇梅州接壤，今年8月烏軍對此發動突襲，深入俄國本土，並占領數百平方公里的土地。

目前對於北韓是否派遣精銳部隊赴俄，雖然外界對此眾說紛紜，不過仍有許多證據能夠佐證。

《基輔獨立報》、《RBC-Ukraine》等烏克蘭媒體引述烏軍消息人士的說法，指出原本部署於庫斯克州霍穆托夫卡區的北韓軍40名教官，已經轉移至庫斯克州利戈夫區，這些北韓軍教官教導50名俄軍士兵如何以軍事用途使用氣球，同時向俄軍學習步兵的現代戰術，此後在尚未配給糧食的狀態下在叢林中等候，部分士兵因此脫離營地，最後被逮捕。