南韓政府強烈要求北韓撤兵　嗆「不容忽視」：將採分階段措施反制

▲南韓國家安保室第1次長金泰孝召開例行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）派遣精銳部隊前往俄國的消息甚囂塵上，南韓情報機構更對外公開俄軍登陸艦運輸北韓士兵的衛星影像。對此，南韓政府緊急召開國安會議，總統辦公室更強烈要求北韓撤兵，強調無法容忍北韓與俄羅斯威脅國際和平，否則南韓將分階段實施應對措施，甚至不排除提供攻擊性武器給烏克蘭。

根據《韓聯社》，隨著有愈來愈多證據顯示北韓向俄國派遣精銳部隊、遠赴俄烏戰場，南韓政府今（22）日在總統辦公室召開緊急國家安全保障會議（NSC）常任委員會，由總統辦公室國家安保室長申源湜（前南韓國防部長）主持，討論未來南韓政府針對北韓派兵的應對方案。

南韓總統辦公室高層關係人士警告，「從未來的分階段應對方案來看，考量提供（烏克蘭）防禦性武器，一旦北韓與俄羅斯軍事合作嚴重越過紅線，我方甚至不排除提供攻擊性武器給烏克蘭。」

▲北韓在黃海北道開豐郡一帶架起巨型擴音設備，反制南韓的「心戰廣播」。（圖／達志影像／newscom）

南韓國家安保室第1次長金泰孝召開例行記者會時表示，「（南韓）政府強烈要求北韓撤離軍隊，一旦北韓和俄羅斯持續在軍事領域上進行有勇無謀的合作，我方將與國際社會合作、堅決應對。隨著北韓派遣兵力參戰和俄朝軍事合作進展之影響，我（南韓）政府將分階段實施應對策略。」

金泰孝強調，「在過程之中，為了能順利履行措施，並對俄朝軍事合作造成強烈且實際性的打擊，我方（南韓）將和同盟與友邦持續進行緊密合作。為了應對俄朝軍事合作可能對我國安全保障構成重大威脅的情況，我方將綜合考量各種可能的應對方案，並準備執行這些措施。」

不過，南韓政府與總統辦公室卻並未詳細公開即將採取的分階段措施為何，僅表示一旦太早公開，恐怕會對北韓與俄羅斯的策略造成影響。

參與NSC會議的南韓官員們一致譴責，「北韓向俄國提供大量的軍事武器，最後甚至決定出兵，協助俄軍進行非法的烏克蘭侵略戰爭，對我國（南韓）和國際社會的國防安全構成重大威脅，且也明顯違反聯合國安理會對於禁止與北韓軍事合作的決議內容。」

出席官員們痛批，「北韓政權不僅徹底忽視居民們的民生與人權、專注於核武與導彈研發，如今更直接將北韓青年以傭兵的形式派上俄羅斯『師出無名』的戰場，無疑是間接向國際承認自己就是犯罪集團。」