「喪屍菸彈」橫行　立委蘇清泉籲政府加強管制

▲蘇清泉促政府加強管制「喪屍菸彈」 。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

新北市連續發多起犯嫌吸食「喪屍菸彈」後駕車撞死人的意外，立委蘇清泉今（23）日質詢衛福部、法務部、警政署等單位，要求各部會加強橫向聯繫，除提升含「依托咪酯」毒品管制層級，也另臨時提案，要求謹慎管制新興菸品的使用原料，避免造成難以控制的危害。

蘇清泉質詢指出，含「依托咪酯」（Etomidate）的新興毒品「喪屍菸彈」，已經造成新北市7月一名三重警分局警員黃瑋震遭犯嫌駕車衝撞身亡，9月底又一名拒檢的陳姓女毒犯開車衝撞土城分局清水派出所長劉宗鑫致死，顯示這項新興毒品正在對社會治安造成危害。

他表示，「依托咪酯」害人不淺，不過警方查緝這項新興毒品卻是力有未逮，原因是目前台灣在法律上僅視為管制藥物，不適用毒品防制法規，法務部雖然已在今年6月13日提列為第三級毒品，但還待委員會審議，能否提升管制層級還在未定之天。

蘇清泉表示，醫藥界臨床將這項藥物當做麻醉用的前導藥物，而且已有更好用的替代品，因此本藥物使用率也愈來愈少，但今年度至今查獲含依托咪酯喪屍菸彈共10361顆、菸油128公斤、原料粉末7.66公斤，破獲分裝場所44處，不法所得共816萬元，究竟市面亂竄的毒品原料從何而來？

衛福部長邱泰源、食藥署長莊聲宏答詢，確實臨床上這種藥物使用愈來愈少，依托咪酯全台使用量約一年一萬支，為自費藥物，健保不給付，全數為境外輸入，而在撞死警員案發生之前，依托咪酯確實未列為管制藥物，而進口藥物數量並未如查獲如此多量。

蘇清泉表示，查獲數量多到不合理，顯非循合法管道進口，而此項藥物濫用導致社會治安問題也是顯而易見，但若要將依托咪酯提升為二級毒品來管制，看起來也非一朝一夕可及，看來政府各部會對此事尚束手無策，他促衛福部、法務部、警政署等單位應加強橫向聯繫，研究適當對策。

他並指出，因為現行法制未及，管制藥品查獲持有或吸食，警方查獲後只能給予行政處罰，毫無嚇阻力，而產製、運輸、販賣的查緝，需要更多更大的公權力介入，這讓第一線警察處於困境，也讓眾多涉世未深的青少年面臨潛在威脅，讓社會治安亮紅燈。

此外，由於衛福部研議要加嚴新興加味菸品管制，蘇清泉憂心過嚴的管制將會讓加味菸人口轉入地下吸食毒品，會損及長照最重要的財源「菸捐」，因此蘇清泉臨時提案，要求衛福部國健署，將管制依據以及政策影響評估，以書面報告提報到衛環委員會。